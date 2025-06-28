Из Украины за сутки выехало 51 тысяч человек: что неожиданно стало причиной

Что известно о движении на границе:
- Западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 97 тыс человек и 20 тыс транспортных средств
- В то же время в Украину прибыло 46 тыс человек, из которых 42 тыс граждане Украины
27 июня 2025 года почти 97 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств пересекли западные рубежи Украины, граничащие с государствами Европейского Союза и Молдовой, в частности в пределах Черновицкой области. Такие цифры обнародовало Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook.
За сутки из страны выбыли 51 тысяча человек, большинство из которых, 31 тысяча, отправились в направлении Польши. Другие выбрали маршруты в Молдову и разные страны ЕС.
В то же время в Украину въехало 46 тысяч человек, из которых 42 тысячи - это граждане Украины.
Кроме пассажирского трафика, пограничники также сообщили об оформлении 78 грузовых автомобилей с гуманитарными грузами, которые направлялись в страну.
Украинцы заграницей - последние новости
Как сообщал Главред, теперь украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС. Украина присоединяется к европейской инициативе "Roam like at Home", рассказал премьер-министр.
В то же время переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу. Из-за сокращения украинского населения, государству нужна рабочая сила.
Недавно сам президент Украины Владимир Зеленский выдал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.
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Выезд мужчин за границу во время военного положения
В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. Одним из главных запретов особого периода является запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что правила пересечения границы регулируются постановлением правительства №57 и четко определяют условия пересечения границы во время действия военного положения и категории людей, которым можно пересекать границу, сообщает Hromadske.
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