Из Украины за сутки выехало 51 тысяч человек: что неожиданно стало причиной

Из страны выехала 51 тысяча человек, из них 31 тысяча в Польшу, а остальные в другие страны ЕС и Молдову

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Что известно о десятках тысяч людей и тысячах машин на границе / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что известно о движении на границе:

Западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли 97 тыс человек и 20 тыс транспортных средств

В то же время в Украину прибыло 46 тыс человек, из которых 42 тыс граждане Украины

27 июня 2025 года почти 97 тысяч человек и 20 тысяч транспортных средств пересекли западные рубежи Украины, граничащие с государствами Европейского Союза и Молдовой, в частности в пределах Черновицкой области. Такие цифры обнародовало Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в Facebook.

За сутки из страны выбыли 51 тысяча человек, большинство из которых, 31 тысяча, отправились в направлении Польши. Другие выбрали маршруты в Молдову и разные страны ЕС.

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В то же время в Украину въехало 46 тысяч человек, из которых 42 тысячи - это граждане Украины.

Кроме пассажирского трафика, пограничники также сообщили об оформлении 78 грузовых автомобилей с гуманитарными грузами, которые направлялись в страну.

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Украинцы заграницей - последние новости

Как сообщал Главред, теперь украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС. Украина присоединяется к европейской инициативе "Roam like at Home", рассказал премьер-министр.

В то же время переселенцам, которые вернутся из-за границы, предлагают работу. Из-за сокращения украинского населения, государству нужна рабочая сила.

Недавно сам президент Украины Владимир Зеленский выдал заявление о беженцах, которые выехали за границу. Он подчеркнул, что Украина нуждается в возвращении беженцев и их помощи. В то же время он заявил, что страна не может давить и побуждать людей к возвращению.

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Выезд мужчин за границу во время военного положения В Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение. Одним из главных запретов особого периода является запрет на выезд за границу военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что правила пересечения границы регулируются постановлением правительства №57 и четко определяют условия пересечения границы во время действия военного положения и категории людей, которым можно пересекать границу, сообщает Hromadske.

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