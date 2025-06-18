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Украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС: в правительстве раскрыли дату

Руслана Заклинская
18 июня 2025, 16:34
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Украина присоединяется к европейской инициативе "Roam like at Home", рассказал премьер-министр.
Украинцы не будут платить за роуминг в 27 странах ЕС: в правительстве раскрыли дату
Роуминг станет бесплатным / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Главные тезисы Шмыгаля:

  • Украина присоединится к политике ЕС Roam like at Home с 2026 года
  • Украинцы смогут бесплатно пользоваться роумингом в 27 странах Евросоюза
  • Ни одна страна вне ЕС до сих пор не присоединялась к этой программе

С начала 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в странах Европейского Союза без дополнительных расходов на роуминг. Европейская комиссия уже согласовала присоединение Украины к политике ЕС Roam like at Home. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Украинцы смогут звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом в 27 странах ЕС по условиям своего домашнего тарифа - так же, как и граждане стран-членов Евросоюза. По словам премьера, ни одна из стран за пределами ЕС до сих пор не участвовала в этой программе, поэтому присоединение Украины станет уникальным прецедентом.

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"Ожидаем, что вскоре Совет ЕС одобрит это решение и с начала 2026 года Украина станет частью единого европейского коммуникационного пространства", - сказал Шмыгаль.

В результате для украинцев:

  • роуминг в ЕС станет бесплатным - будут действовать те же тарифы, что и в Украине;
  • стоимость услуг не будет зависеть от конкретной страны в пределах Евросоюза;
  • пользователи смогут беспрепятственно оставаться на связи без необходимости искать Wi-Fi или покупать местные SIM-карты.

Мобильная связь - новости Украины

Напомним, 3 июня президент Владимир Зеленский подписал закон, адаптирующий украинское законодательство к нормам ЕС в сфере электронных коммуникаций. Это позволяет завершить подготовку к присоединению Украины к инициативе "Roam Like At Home".

Также с 24 июня Киевстар полностью отключает сеть 3G в Киеве, заменив ее на более современную 4G. Чтобы пользоваться интернетом, нужно активировать 4G на телефоне или бесплатно обменять SIM-карту на USIM.

Как сообщал Главред, с 11 июня lifecell повышает цены на международные звонки и SMS. Стоимость одного международного SMS вырастет с 5 до 10 грн. Минута звонка в Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву и Словению будет стоить 30 грн.

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Кто такой Денис Шмыгаль?

Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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