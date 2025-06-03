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Зеленский подписал закон о евро-роуминге: подорожает ли мобильная связь

Руслан Иваненко
3 июня 2025, 00:01
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Украина завершила нормативное приближение к законодательству ЕС в сфере электронных коммуникаций.
Зеленский
еленский подписал закон о европейском роуминге / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

О главном:

  • Закон приближает Украину к единому цифровому рынку ЕС
  • Украинцы будут платить за роуминг по тарифам своего оператора

Украина сделала важный шаг к интеграции в цифровое пространство Европейского Союза. Президент Владимир Зеленский подписал закон, адаптирующий украинское законодательство к нормам ЕС в сфере электронных коммуникаций, что является частью процесса присоединения к инициативе "Roam Like At Home".

Согласно сообщению пресс-службы НКЭК, принятие этого закона позволяет завершить необходимое законодательное "домашнее задание" для дальнейшего вхождения в Единый цифровой рынок ЕС в сфере роуминга.

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Как отметили в Министерстве цифровой трансформации в Facebook, благодаря этому украинцы смогут "пользоваться тарифами своего оператора и не платить дополнительные сборы за мобильную связь и интернет в 27 странах Евросоюза". Условия также будут распространяться на европейских абонентов, которые находятся в Украине.

"Это нововведение стало возможным после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона, который приближает Украину к единому европейскому роумингу", - отмечает министерство.

Сейчас Украина ожидает положительного решения со стороны ЕС относительно официального старта участия в программе "Roam Like At Home". Если это произойдет, Украина станет первой страной, которая присоединится к этой инициативе без статуса члена ЕС.

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Как сообщал Главред, в НБУ заявили, что в понедельник, 2 июня, официальный курс доллара к гривне будет на уровне 41,53 грн/долл. Гривна осталась на уровне предыдущего показателя.

Кроме того, Украина рассматривает возможность временного отключения мобильной связи и передачи данных на маршрутах вражеских дронов, по аналогии с действиями России. Об этом в интервью Times of Ukraine заявил специалист по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Также ранее Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле. Зеленский подчеркнул, что всегда нужно верить в какие-то решения.

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Что такое Министерство цифровой трансформации Украины?

Министерство цифровой трансформации Украины - центральный орган исполнительной власти, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов, интероперабельности - взаимодействия сетевых систем на базе унифицированных интерфейсов или протоколов, внедрение электронных услуг и развитие цифровой грамотности граждан. Создано в сентябре 2019 года.

Министерство является центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также к компетенции Министерства относится развитие широкополосного доступа к интернету, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии, пишет Википедия.

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