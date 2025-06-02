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"Я не уверен, что РФ готова": Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле

Мария Николишин
2 июня 2025, 13:42
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Зеленский отметил, что всегда нужно верить в какие-то решения.
'Я не уверен, что РФ готова': Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле
Ожидания Зеленского от переговоров / коллаж: Главред, фото: МИД Турции, Офис президента

Главное из заявления:

  • На переговорах Украина поднимет вопрос перемирия и возвращения детей
  • Не понятно, будет ли Россия готова к продуктивным встречам
  • Для Украины очень важно безусловное прекращение огня

Президент Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу делегаций Украины и России в Стамбуле. В частности, он выразил собственные ожидания от переговоров. Свое заявление президент Украины сделал по прибытии в Вильнюс для участия в саммите стран Бухарестской девятки.

По его словам, Украина будет поднимать на сегодняшних переговорах вопрос перемирия и возвращения детей.

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"Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны, они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения", - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что для Украины очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы по возвращению похищенных детей и освобождение заключенных, в частности политических.

"Важно вернуть их всех целыми", - подчеркнул президент.

Зеленский о переговорах в Стамбуле - видео:

'Я не уверен, что РФ готова': Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как сообщал Главред, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с представителями России, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

Издание Reuters писало, что в тексте документа, который Украина планирует представить в Стамбуле, основным положением является полное прекращение боевых действий на земле, в воздухе и на море, как обязательное условие для начала мирного диалога.

В то же время, специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог говорил, что США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Документ содержит 22 требования и "они достаточно приемлемы". Препятствием для проведения переговоров Келлог называет отсутствие российской версии так называемого меморандума.

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