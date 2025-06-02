'Я не уверен, что РФ готова': Зеленский высказался о переговорах в Стамбуле

Главное из заявления:
- На переговорах Украина поднимет вопрос перемирия и возвращения детей
- Не понятно, будет ли Россия готова к продуктивным встречам
- Для Украины очень важно безусловное прекращение огня
Президент Владимир Зеленский прокомментировал предстоящую встречу делегаций Украины и России в Стамбуле. В частности, он выразил собственные ожидания от переговоров. Свое заявление президент Украины сделал по прибытии в Вильнюс для участия в саммите стран Бухарестской девятки.
По его словам, Украина будет поднимать на сегодняшних переговорах вопрос перемирия и возвращения детей.
"Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны, они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения", - подчеркнул Зеленский.
Он также добавил, что для Украины очень важно безусловное прекращение огня, а также гуманитарные вопросы по возвращению похищенных детей и освобождение заключенных, в частности политических.
"Важно вернуть их всех целыми", - подчеркнул президент.
Зеленский о переговорах в Стамбуле - видео:
Переговоры в Стамбуле - что известно
Как сообщал Главред, 1 июня президент Украины Владимир Зеленский официально утвердил состав украинской делегации для участия в переговорах с представителями России, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.
Издание Reuters писало, что в тексте документа, который Украина планирует представить в Стамбуле, основным положением является полное прекращение боевых действий на земле, в воздухе и на море, как обязательное условие для начала мирного диалога.
В то же время, специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог говорил, что США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Документ содержит 22 требования и "они достаточно приемлемы". Препятствием для проведения переговоров Келлог называет отсутствие российской версии так называемого меморандума.
Читайте также:
- "Украинцы - это русские с нюансами": Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле
- Поддержит ли Турция одну из сторон: прогноз новых переговоров в Стамбуле
- Зеленский назвал условия Украины на переговорах с РФ в Стамбуле - что известно
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред