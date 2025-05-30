Новый раунд переговоров в Стамбуле: Келлог назвал главную цель и предостерег Киев

США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Российский меморандум никто не видел.

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Келлог предостерег украинскую делегацию от отказа участвовать в переговорах в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, x.com/SPE_Kellogg

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На переговорах в Стамбуле будут представители США, Германии, Британии и Франции

Цель переговоров – достижение всеобъемлющего прекращения огня

РФ до сих пор не передала свой меморандум

На 2 июня в Стамбуле запланирован новый раунд мирных переговоров между Украиной и Россией. На встрече ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании. Об этом заявил специальный посланник президента США Дональда Трампа генерал Кит Келлог.

По его словам, именно эта международная группа ранее участвовала в формировании украинского варианта меморандума из 22 пунктов во время встреч в Лондоне и Париже, передает ABC News.

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Келлог заявил, что США получили меморандум с предложениями о прекращении огня от Украины. Документ содержит 22 требования и "они довольно приемлемы".

Препятствием для проведения переговоров Келлог называет отсутствие российской версии так называемого меморандума.

"Когда президент Трамп разговаривал с Путиным, тот сказал, что в течение недели передаст свой меморандум. Но мы до сих пор его не видели. Украинцы его не видели. Я спросил у руководителя аппарата президента Украины Андрея Ермака, видел ли он его. Он ответил, что нет. Я также говорил с главным украинским переговорщиком – Рустемом Умеровым, который будет вести переговоры в Стамбуле на следующей неделе. Он также не видел меморандума", - сказал Келлог.

Он подчеркнул, что первоочередная цель переговоров – достижение всеобъемлющего прекращения огня в воздухе, на суше, море и ударов по гражданской инфраструктуре.

"Мы должны сопоставить российские и украинские предложения, выделить темы, подходящие для переговоров, и те, которые не подлежат компромиссу. Посмотрим, к чему придем, когда будем в Стамбуле на следующей неделе", – добавил спецпосланник Трампа.

Он отметил, что отсутствие российского меморандума может стать причиной, по которой украинская делегация может отказаться от участия в переговорах в Стамбуле.

"Я бы посоветовал Киеву воздержаться от заявлений о том, что Украина не будет участвовать в мирных переговорах с Россией. Вы должны показать, что настроены серьезно. Главная цель переговоров - достичь прекращения огня и остановить убийства", - сказал Келлог.

Спецпредставители Трампа Кит Келлог и Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Меморандум о прекращении огня - что известно

Как писал Главред, Россия не предоставила обещанный меморандум о прекращении огня, что свидетельствует об очередном российском обмане. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 29 мая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной должен состояться 2 июня в Стамбуле. Москва готова представить Киеву подготовленный "меморандум" на встрече в Турции.

Тем временем агентство Reuters со ссылкой на три российских источника, знакомые с ходом переговоров, пишет, что Россия выдвинула ряд условий, без которых, по мнению Кремля, заключение мирного соглашения невозможно. Среди прочего российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы западные лидеры дали письменное обязательство прекратить расширение НАТО на восток и сняли часть санкций с России.

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