Игра в молчанку: Зеленский рассказал, почему Россия не показала 'меморандум' о мире

Президент призывает усилить санкции и давление на Москву из-за затягивания войны россиянами.

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Президент отмечает очередной российский обман в дипломатических договоренностях / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

Россия не предоставила обещанный "меморандум" о прекращении огня

Зеленский назвал это очередным обманом и призвал усилить давление на Москву

Россия не предоставила обещанный "меморандум" о прекращении огня, что свидетельствует об очередном российском обмане, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По словам украинского лидера, сегодня проходили переговоры с представителями США и Европы. Он подчеркнул:

видео дня

"Всем надо говорить честно - всем в мире, и особенно тем, кто поддержал прекращение огня. Россия затягивает войну и делает все, чтобы просто обмануть страны, которые еще пытаются влиять на Москву словом, а не давлением."

Президент добавил, что мир наблюдает за очередной российской манипуляцией:

"Слова с Москвой не работают. Даже так называемый меморандум, который они обещали и вроде бы больше недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали. Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. И хотя обещали совершенно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, президенту Трампу. Очередной российский обман. Все они делают, чтобы встречи были пустыми. И это еще одна причина, чтобы были достаточные санкции - достаточное давление на Россию."

Зеленский также рассказал о проведенном совещании с министром обороны Рустемом Умеровым, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, посвященное дипломатической работе.

Происходит постоянная координация действий с международными партнерами и подготовка предстоящей встречи уже на этой неделе.

Кроме того, президент сообщил о докладе Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте и дальних ударах по территории России. Зеленский поблагодарил украинских военных:

"Спасибо нашим ребятам за меткость. И это абсолютно справедливо - именно в России должны чувствовать, что такое война, чтобы было желание заниматься дипломатией."

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, переговоры с Россией вряд ли остановят войну, ведь диктатор Владимир Путин убежден в способности длительно вести боевые действия, а настоящая цель Кремля заключается в том, чтобы заставить Украину капитулировать. Об этом говорится в аналитическом отчете Института изучения войны (ISW).

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешний уровень международного давления на Россию недостаточен для прекращения войны. По его мнению, достижение справедливого мира, вероятно, станет реальным только после отстранения от власти российского диктатора и военного преступника Владимира Путина.

Между тем Москва озвучила перечень требований, которые считает обязательными для заключения мирного соглашения. Среди них - письменные гарантии от западных стран о прекращении расширения НАТО на восток и ослабление санкционного давления на Россию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на три источника, приближенные к переговорному процессу со стороны РФ.

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