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"Путин прекрасно играет на чувствах Трампа": политолог раскрыл КГБшную тактику РФ

Руслана Заклинская
29 мая 2025, 19:46
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Поражения во внешней политике могут снизить рейтинг Трампа, и критикуют его как демократы, так и республиканцы, отметил Андрей Золотарев.
'Путин прекрасно играет на чувствах Трампа': политолог раскрыл КГБшную тактику РФ
Путин манипулирует Трампом, а тот "разрушает то, что создавалось до него" / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Золотарева:

  • Путин, как бывший сотрудник КГБ, хорошо знает психотип Трампа и умело манипулирует им
  • Россия постепенно достигает своих стратегических целей
  • Трамп напоминает Горбачева - разрушает то, что было создано, но не создает нового

Лидер РФ Владимир Путин, как бывший сотрудник КГБ, прекрасно понимает, что для эффективного общения с человеком необходимо знать его психотип. Психологический портрет президента США Дональда Трампа в Кремле изучили досконально, поэтому хорошо знают, на каких "струнах" играть. Об этом во время чата на Главреде рассказал политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Путин прекрасно играет на чувствах Трампа: и про внуков вспомнил в телефонном разговоре с ним, и про жену, а главное - не говорит Трампу "нет" и не возражает в том, что войну нужно заканчивать. Путин применяет такую технологию - "да, но нет". И всегда нужно смотреть, что после запятой. А "после запятой" у России все: вывод украинских войск из четырех областей, отказ от получения помощи, закрытие военной промышленности, сокращение ВСУ до 80 тысяч военнослужащих, изменение законодательства, а все, что было после 2014 года, - предать анафеме. Иными словами, Россия выдвигает целый ряд таких условий, которые Зеленский не может выполнить, даже если бы хотел", - пояснил он.

Золотарев отметил, что Путин шаг за шагом добивается своих стратегических целей. По его словам, дипломатическая изоляция России практически разрушена, единство западного мира подорвано - это видно даже на примере внешней политики Трампа. США под его руководством "слили" инструменты мягкой силы, которые десятилетиями использовались как средство давления на Москву: прекращено финансирование Радио Свобода, "Голоса Америки", USAID - все это в России воспринималось как враждебное вмешательство. Однако сам Трамп при этом ничего значимого не получил взамен.

"Трамп очень напоминает Горбачева, у которого тоже были благие намерения, но все это закончилось крахом Советского Союза. А Трамп разрушает то, что создавалось до него, а вот с созиданием у него не получается совсем", - сказал Золотарев.

Внешнеполитические провалы Трампа

Также политолог обратил внимание, что особенно показательным стал пример Илона Маска, который тихо и без шума отошел от политических проектов, связанных с Трампом. Маск - гениальный бизнесмен и визионер, но политика негативно повлияла на его бизнес.

"Неужели Маск - гениальный бизнесмен и визионер - так банально сел в лужу и не смог предвидеть, что политика очень плохо отразится на бизнесе, что и произошло с Tesla, акции которой упали в цене на 70% и которая понесла колоссальные убытки. А о "департаменте эффективности", из-за которого поначалу было много шума, практически ничего не слышно. Маск первым понял, что что-то пошло не так", - добавил Золотарев.

Также эксперт отметил, что сейчас у Трампа нет никаких настоящих политических достижений или весомых побед, кроме переговоров о примирении в Руанде и Конго, о которых мало кто знает. Мир видит его беспомощность на Ближнем Востоке - там идет война, в частности операция "Колесницы Гидеона" израильской армии.

"Это совсем не тот мир, о котором говорил Уиткофф, когда подписывал 40-дневное перемирие. И с Украиной у Трампа не получается, ведь все оказалось гораздо сложнее. Если не удастся получить Нобелевскую премию мира, Трамп рассчитывает получить хотя бы такие бизнес-проекты, которые можно будет показать американскому избирателю", - считает политолог.

Золотарев отметил, что хотя внешняя политика не в приоритете для американского избирателя, накопление поражений может обвалить рейтинг Трампа. Его уже критикуют не только демократы, но и традиционные республиканцы, которые видят, как он разваливает геополитические устои, на которых США стояли десятилетиями.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Самолет в подарок Трампу

Показательной стала и ситуация с подаренным самолетом Gulfstream за $400 млн, который Трамп якобы получил от эмира Катара. Мать эмира считает, что достигать целей надо не военными методами, а через проекты и инвестиции.

"У нынешнего эмира Катара очень мудрая мать. Катар всегда был спонсором исламского терроризма, того же ХАМАС. В отличие от бархатных Эмиратов, Катар поддерживает джихад. Но мать эмира Катара считает, что нужно добиваться своего не военными методами в отношении неверных, а другими путями: через инфильтрацию, совместные проекты, инвестиции. То, что в Америке восприняли как взятку, было достаточно эффективным ходом", - отметил он.

Золотарев отметил, что следствием стало охлаждение отношений между США и Израилем, поскольку тема создания Палестинского государства для Израиля является "красной линией". Как результат - премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху открыто заявил о возможном отказе даже от военной помощи США.

"Это все разрушает конструкцию, которая существовала полвека. Полвека для США на Ближнем Востоке были две опорные страны - Саудовская Аравия и Израиль. Теперь эта конструкция вследствие дипломатии Трампа в посудной лавке начинает сыпаться", - подчеркнул политолог.

Смотрите видео, в котором Андрей Золотарев рассказал о том, как Путин играет на чувствах Трампа, к какому выбору США подталкивают Украину, и возможен ли крах России:

Трамп и война в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" массированными атаками на Украину, но не вводит санкции против России, чтобы не сорвать возможную "мирную сделку". Он добавил, что при необходимости готов к встрече с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Россией в любом формате, в том числе на уровне лидеров. Он подтвердил возможность трехсторонней встречи с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Кроме этого, Россия, объявив дату и место второго раунда переговоров с Украиной (2 июня, Стамбул), пытается создать иллюзию инициативности в мирном процессе, заявил корреспондент Sky News Айвор Беннетт. По его словам, это скорее политический маневр для внешней аудитории и сигнал США, в частности Дональду Трампу, на фоне критики из-за ударов по Украине.

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Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) - украинский политолог, руководитель центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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