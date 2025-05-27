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Это не "разочарование", а сигнал Кремлю: Госдеп объяснил заявления Трампа о Путине

Руслан Иваненко
27 мая 2025, 23:27
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Тэмми Брюс объяснила, почему заявления Трампа о Путине не стоит называть разочарованием.
Трамп, Путин
После ударов по Украине Трамп атаковал Путина словами / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

О главном:

  • Заявления Трампа не стоит воспринимать как "разочарование"
  • США намекнули на наличие рычагов давления на Россию

Публичную критику президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Путина не стоит трактовать как проявление "разочарования". Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс во время брифинга, сообщает УНИАН.

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По ее словам, подобные высказывания являются свидетельством активной позиции бывшего главы страны в сфере международной дипломатии.

"Я бы не называла это 'разочарованием'. Это заявление человека, который возглавлял усилия по достижению мира в большом количестве различных регионов", - отметила Брюс.

Она добавила, что такие сигналы имеют значение и для России, которая должна серьезно воспринимать позицию США.

"Он четко и открыто выразил свое мнение о том, что произошло. И я думаю, что Россия должна отнестись к этому серьезно. Америка безусловно относится. В распоряжении президента есть много различных средств, чтобы убедиться, что наша позиция ощутима и что ее можно использовать, чтобы повлиять на прекращение этой бойни", - подчеркнула она.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Комментарии прозвучали на фоне новой волны массированных российских атак по украинским городам. В ответ Дональд Трамп жестко раскритиковал действия российского диктатора, заявив, что Путин "сошел с ума".

Планы по завершению войны в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, 27 мая президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с предупреждением "не играть с огнем". Трамп заявил, что если бы не его действия, Россию уже постигли бы "очень плохие вещи".

Напомним, американские, европейские и украинские переговорщики подготовили совместный документ с 22 предложениями по завершению войны. Среди них - 30-дневное прекращение огня и отказ США от поддержки вступления Украины в НАТО. В документе учтены и требования России.

Во время переговоров в Стамбуле 16 мая Украина и Россия согласились обменяться документами с условиями прекращения огня. США уже получили предложения Киева и ожидают ответа Москвы. Спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что стороны должны найти компромисс, а Россию нужно заставить сесть за стол переговоров.

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