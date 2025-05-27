Трамп может дать добро на дальнобойные удары по РФ: СМИ узнали подробности

Ослабление ограничений может позволить Киеву атаковать военные объекты на территории России.

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Дональд Трамп может снять ограничения для Украины / Коллаж: Главред, фото: ОП, Facebook/WhiteHouse, nato.int

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Статус-кво не соответствует интересам по возвращению РФ за стол переговоров

Украинским силам могут позволить атаковать узлы командования и управления РФ

Президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность полного снятия всех ограничений своего предшественника на использование западного оружия Украиной.

"Соединенные Штаты еще не отменили все ограничения времен Джо Байдена на ведение боевых действий в Украине, но президент Дональд Трамп "серьезно рассматривает" возможность этого, сообщили вашингтонскому корреспонденту Kyiv Post два высокопоставленных западных чиновника в понедельник", - сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники.

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"Все ранее введенные ограничения - независимо от того, ослаблены они уже или нет - сейчас пересматриваются, поскольку президент считает, что нынешний статус-кво не соответствует нашим общим интересам по возвращению России за стол переговоров", - рассказал один американский чиновник.

Вашингтонский военный аналитик Хорхе Риверо отметил, что ранее эти ограничения эффективно защищали критически важные объекты российской военной инфраструктуры и цепи поставок.

"Ослабление ограничений может позволить Киеву атаковать военные объекты на территории России, в частности авиабазы, ответственные за запуски беспилотников "Герань-2" и стратегических бомбардировщиков, которые наносили длительные удары по украинским городам", - сказал он.

/ Инфографика: Главред

"Эта смена политики может еще больше позволить украинским силам атаковать российские узлы командования и управления, а также логистические артерии глубоко внутри России с помощью высокоточных боеприпасов", - добавил Риверо.

Отмечается, что ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что больше нет никаких ограничений по дальности использования оружия, которое поставляют Украине ее западные союзники, а это означает, что Киев может защищаться, атакуя военные позиции в России. Кремль назвал это "опасным шагом".

Один западный чиновник сообщил Kyiv Post в понедельник вечером, что окончательное решение Трампа по наказанию России, а также следующий этап поддержки Украины будут обсуждаться во время встреч с немецкими чиновниками в Вашингтоне на этой неделе.

По данным источника, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль планирует посетить столицу США в ближайшие дни.

Ранее сообщалось о том, что четыре страны больше не ограничивают дальнобойность оружия для Украины. ВСУ с большой вероятностью получат немецкие ракеты Taurus.

Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что будущий канцлер Германии Фридрих Мерц одобрит поставку крылатых ракет Taurus.

Как сообщалось ранее, Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией.

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Что такое Kyiv Post? KyivPost - старейшая украинская англоязычная еженедельная газета. Американец Джед Санден основал ее 18 октября 1995 года в Киеве, а позже создал KP Media для своих холдингов. Газета, которая вышла в Интернете в 2002 году, направлена на украинских и иностранных читателей, которые интересуются общим вопросами в политической, деловой и развлекательной сферах, пишет Википедия.

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