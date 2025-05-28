Зеленский ответил, готов ли встретиться с Трампом и Путиным

Президент Украины сообщил, какой встречи ожидает Украина.

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Украина готова к трехсторонней встрече/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Что сказал Зеленский:

Украина готова к диалогу в любом формате

Встреча с Трампом и Путиным возможна

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова принять участие в любом формате переговоров со страной-агрессором Россией, в том числе и на уровне лидеров.

Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам. По его словам, трехсторонняя встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом более чем возможна.

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"Я думаю, что одна встреча точно будет техническая. Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русская" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп - Путин - я, и мы готовы к формату Трамп - Путин, Трамп - Зеленский и потом втроем", - подчеркнул он.

Заметим, росСМИ уже передают, что по словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров с Украиной.

Переговоры Украины и России - последние новости

Напомним, Главред писал, что во время прямых переговоров в Стамбуле 16 мая Россия и Украина согласились подготовить документы с условиями для прекращения огня и обменяться ими в дальнейшем. В США выразили надежду, что предложения обеих сторон будут реалистичными и будут включать компромиссы.

Накануне в администрации Трампа сообщили, что у США существует хороший мирный план, который состоит из 22 пунктов. Однако он не нравится ни Украине, ни России.

Ранее стало известно, что Ватикан выразил готовность стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией, однако место проведения не является принципиальным.

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