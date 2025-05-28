Зеленский ответил, готов ли встретиться с Трампом и Путиным

Что сказал Зеленский:
- Украина готова к диалогу в любом формате
- Встреча с Трампом и Путиным возможна
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова принять участие в любом формате переговоров со страной-агрессором Россией, в том числе и на уровне лидеров.
Об этом глава государства рассказал в комментарии журналистам. По его словам, трехсторонняя встреча с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом более чем возможна.
"Я думаю, что одна встреча точно будет техническая. Мы готовы встречаться на уровне лидеров. И американская сторона это знает, и "русская" сторона это знает. Мы готовы к формату Трамп - Путин - я, и мы готовы к формату Трамп - Путин, Трамп - Зеленский и потом втроем", - подчеркнул он.
Заметим, росСМИ уже передают, что по словам главы МИД России Сергея Лаврова, в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров с Украиной.
Переговоры Украины и России - последние новости
Напомним, Главред писал, что во время прямых переговоров в Стамбуле 16 мая Россия и Украина согласились подготовить документы с условиями для прекращения огня и обменяться ими в дальнейшем. В США выразили надежду, что предложения обеих сторон будут реалистичными и будут включать компромиссы.
Накануне в администрации Трампа сообщили, что у США существует хороший мирный план, который состоит из 22 пунктов. Однако он не нравится ни Украине, ни России.
Ранее стало известно, что Ватикан выразил готовность стать площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией, однако место проведения не является принципиальным.
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Мирные переговоры Украины и России: как можно было бы избежать
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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