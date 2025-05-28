Трамп, Медведев и Келлог устроили перепалку в соцсетях: детали

Дмитрий Медведев разразился угрозами в адрес президента США. Келлог поставил его на место.

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Келлог, Трамп и Медведев обменялись комментариями в соцсетях / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот, Википедия

Кратко:

Трамп призвал Путина "не играть огнем"

Медведев начал угродать третьей мировой войной

Келлог поставил Медведева на место

Президент США Дональд Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и заявил, что без него с Россией произошло бы "много плохих вещей". В ответ заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев разразился угрозами.

В частности, Медведев заявил, что есть только одна на самом деле плохая вещь — это третья мировая война.

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"Что касается слов Трампа о том, что Путин "играет с огнем" и "действительно плохие вещи" происходят с Россией, я знаю только одну на самом деле плохую вещь — Третью мировую войну. Надеюсь, Трамп это понимает!", — написал Медведев в соцсети Х.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог отреагировал на угрозы Медведева, назвав его слова "опрометчивым комментарием". По словам Келлога, это не подобающее для мировой державы поведение.

"Разжигание страха перед Третьей мировой войной является досадным, опрометчивым комментарием Медведева и не подобает мировой державе", — написал Келлог.

Он подчеркнул, что сейчас Трамп работает над тем, чтобы остановить российско-украинскую войну и прекратить убийства.

"Мы ожидаем получения Меморандума о перемирии, который вы обещали неделю назад. Прекратите огонь немедленно", — добавил Келлог.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Недавние заявления Трампа

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

Трамп не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

"Я не доволен тем, что делает Путин. Он убивает много людей, и я не знаю, что, черт возьми, произошло с Путиным? Я знаю его очень давно. Всегда ладил с ним, но он направляет ракеты на города и убивает людей, и мне это совсем не нравится", - сказал президент США.

Полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон считает, что Трамп, вероятно, наконец пришел к выводу, что российский диктатор Владимир Путин держит его за дурака.

Трамп понял, что Путин ему врал, считает президент Франции Эммануэль Макрон.

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