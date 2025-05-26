Трамп понял, что Путин ему лгал: Макрон предупредил РФ о "дедлайне"

Главное:
- Макрон прокомментировал отказ Путина от прекращения огня
- Трамп теперь осознаёт, что российский президент его обманывал
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с фактическим отказом российского диктатора Владимира Путина от прекращения огня.
Он считает, что президент США Дональд Трамп теперь осознаёт, что российский президент его обманывал, сообщает Clash Report.
По информации издания, Макрон также выступает за установление конкретного срока, в течение которого Россия должна пойти на прекращение огня.
Отмечается, что в противном случае, по его мнению, необходимо предусмотреть ужесточение санкционного давления на Москву.
Ранее Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.
По данным The Wall Street Journal, во время телефонного разговора Трамп сообщил лидерам стран Европы, что Путин не собирается прекращать войну в Украине, поскольку считает, что сейчас находится в выигрышной позиции.
Как писал Главред, Трамп рассматривает введение санкций против РФ. Президент США не исключает экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.
Другие новости:
- У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России
- Россия выходит на пик, летнее наступление – последний "шанс", - The Washington Post
- Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения Путина
Отношения Макрона и Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон и российский диктатор Владимир Путин имели хорошие рабочие отношения до того, как РФ вторглась в Украину в феврале 2022 года.
Даже после начала полномасшабного вторжения РФ Макрон выступал за диалог с Москвой для поиска мирного решения и поддерживал идею о "гарантиях" для РФ в будущей концепции безопасности Европы.
В феврале 2024 года Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.
Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что Макрон сменил ритооику, поскольку хозяин Кремля обманул его - теперь президент Франции не доверяет Путину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред