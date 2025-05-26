Трамп понял, что Путин ему лгал: Макрон предупредил РФ о "дедлайне"

Дональд Трамп осознаёт, что российский президент его обманывал, считает Эммануэль Макрон.

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Эммануэль Макрон прокомментировал позицию Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

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Макрон прокомментировал отказ Путина от прекращения огня

Трамп теперь осознаёт, что российский президент его обманывал

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с фактическим отказом российского диктатора Владимира Путина от прекращения огня.

Он считает, что президент США Дональд Трамп теперь осознаёт, что российский президент его обманывал, сообщает Clash Report.

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По информации издания, Макрон также выступает за установление конкретного срока, в течение которого Россия должна пойти на прекращение огня.

Отмечается, что в противном случае, по его мнению, необходимо предусмотреть ужесточение санкционного давления на Москву.

Ранее Трамп назвал главу Кремля Владимира Путина "абсолютно сумасшедшим". Это заявление прозвучало на фоне того, что Россия уже несколько дней подряд массированно обстреливает Украину дронами и ракетами.

По данным The Wall Street Journal, во время телефонного разговора Трамп сообщил лидерам стран Европы, что Путин не собирается прекращать войну в Украине, поскольку считает, что сейчас находится в выигрышной позиции.

Как писал Главред, Трамп рассматривает введение санкций против РФ. Президент США не исключает экономические рычаги воздействия на Россию, включая новые тарифы, для стимулирования мирного процесса.

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