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"Путин лично обманул его": Зеленский объяснил, почему Макрон резко изменил риторику

Анна Ярославская
12 марта 2024, 12:07
Президент Франции больше не доверяет российскому диктатору Путину.
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, путин
Макрон, вероятно, осознал, что "Путин лично обманул его", считает Зеленский / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон больше не доверяет российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку хозяин Кремля обманул его. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Monde.

У Зеленского спросили, с чем он связывает заявления Макрона о "неизбежном поражении" России.

"Я думаю, он понял, что Путин обманул его лично. Всего за несколько дней до этого Путин дал некоторым лидерам слово, что крупномасштабного вторжения не будет. Вот почему Макрон больше не доверяет Путину", - сказал президент Украины.

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Также Зеленский рассказал о разговоре с Макроном, который состоялся 10 марта.

"Во время нашей беседы я поблагодарил его [Макрона] за то, что он уделил столько времени Украине. Он ответил: "Конечно, но я хочу, чтобы вы знали, что я делаю это для Франции". Он прекрасно понимает, что защищая Украину, мы защищаем Европу – и Францию. Я думаю, это то, что у него получилось", - сказал Зеленский.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась

Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Украинский лидер также отметил, что во время предстоящего визита президента Франции в Киев будет обсуждать с ним возможные дальнейшие варианты поддержки Украины.

В частности, это сотрудничество в области киберзащиты — не столько о военном присутствии, сколько о специалистах, которые обмениваются данными и разведывательной информацией. Также речь идет о сфере подготовки — проведении тренировочных миссий для артиллерии, бронетехники, оборонительных систем, а также F16, а также обучении боевых самолетов.

В то же время, Зеленский отметил, что он работает над идеей сокращения времени обучения украинских военных и проведения его полностью в Украине, непосредственно адаптируя его к условиям войны.

"Это не означает, что французская армия собирается вмешиваться в Украину, мы говорим лишь об обучении в различных сферах", — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский рассказал, что также рассматривается возможность совместного производства военной техники, такой как французские артиллерийские системы "Цезарь" и немецкие танки "Леопард".

"Когда мы получали эту технику, личный состав выезжал за границу на обучение, а потом возвращался, чтобы адаптироваться к украинским условиям. Но когда эти машины попадали в инцидент, их приходилось отправлять обратно в Европу, а это еще один долгий процесс. Так почему бы не подумать о том, чтобы привезти технический персонал в Украину, а лицензия осталась бы в Украине? Такое совместное производство было бы в интересах обеих стран", — считает Зеленский.

Визит Макрона в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности в отношениях с союзниками по НАТО после его все более воинственных комментариев в отношении России, пишет Politico.

Отметим, визит Макрона несколько раз откладывался и первоначально планировался на февраль, но затем был перенесен на середину марта.

Отправка войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Позже Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу.

Глава МИД Франции Стефан Сежурне уточнил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут вовлечены в боевые действия.

Идею Макрона поддержала Польша . В частности, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

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война в Украине Владимир Зеленский Эммануэль Макрон война России и Украины
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