Макрон отложил визит в Украину: СМИ узнали главный мотив лидера Франции

Визит французского лидера откладывали несколько раз.

https://glavred.info/ukraine/makron-otlozhil-vizit-v-ukrainu-smi-uznali-glavnyy-motiv-lidera-francii-10549202.html Ссылка скопирована

В последние недели Макрон усилил антироссийскую риторику / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, Офис президента

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил давно запланированный визит в Украину из-за напряженности в отношениях с союзниками по НАТО после его все более воинственных комментариев в отношении России, пишет Politico.

Издание отмечает, что визит несколько раз откладывался и первоначально планировался на февраль, но затем был перенесен на середину марта. В заявлении Президентского дворца Франции в воскресенье говорилось, что визит состоится "в ближайшие несколько недель".

Официально у Макрона отвергли предположение о том, что соображения безопасности сыграли роль в отсрочке на фоне обстрела Одессы, когда в городе находилась делегация во главе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

видео дня

"С точки зрения безопасности нет никаких опасений", - заявил в понедельник помощник Макрона.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

По словам французского дипломата, вместо визита в Киев Макрон хочет "выделить необходимое время" для переговоров с союзниками - чтобы затем посетить Украину "с ощутимыми результатами".

"Необходимо немного времени, чтобы (заключить) различные коалиции и их немедленные обязательства перед нашими партнерами", - сказал собеседник издания.

Войска НАТО в Украине

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурне, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут вовлечены в боевые действия.

Тогда как позже Макрон уточнил, что Франция готова ввести в Украину войска, если Россия еще раз пойдет на Киев или Одессу. Французских парламентариев также обеспокоили слова президента о том, что у помощи Украине "больше не существует никаких красных линий".

Идею Макрона уже поддержала Польша . В частности, глава МИД страны Радослав Сикорский отметил, что подобный случай в истории уже имел место во время Корейской войны в 1950-1953 годах. Тогда коалиция государств отправилась на помощь стране по решению Совета безопасности ООН.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.