Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

Депутаты позицию Макрона раскритиковали, считая, что она ведет к военной эскалации и прямому столкновению с Россией.

https://glavred.info/ukraine/makron-zayavil-chto-v-pomoshchi-ukraine-bolshe-net-krasnyh-liniy-smi-10548185.html Ссылка скопирована

Макрон ужесточает риторику в отношении российско-украинской войны / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Французский президент Эммануель Макрон во время встречи с лидерами партий заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий". Это, по данным Le Monde, политиков обеспокоило.

Издание цитирует депутата Европарламента Джордана Барделлу, который пересказал слова Макрона - что поддержки Франции украинских сил "нет пределов". Другой французский политик - представитель Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель - на фоне встречи с Макроном добавил, что позиция Франции в отношении Украины "изменилась".

"Красных линий больше нет, ограничений больше нет", - сказал Руссель. видео дня

По словам депутатов, на встрече Макрон очертил возможное продвижение российских сил в сторону Одессы и Киева, и что это нельзя допустить. В ответ депутаты раскритиковали президента, назвав его заявления "безответственными" и "чрезвычайно опасными", учитывая, что Россия - ядерное государство.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу". Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам. Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса. Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Как рассказала глава французской Партии Зеленых Марин Тонделье, глава государства пояснил, что "поскольку мы сталкиваемся с Владимиром Путиным, который, очевидно, не имеет никаких ограничений", "устанавливать ограничения самим", "интернализировать ограничения" означало бы "дать ему сравнительное предпочтение". Она также сказала, что "чрезвычайно тревожно видеть, как президент Франции объясняет кому-то, у кого есть ядерное оружие, которое мы сами имеем, что мы должны показать, что у нас нет никаких ограничений".

По их мнению, Макрон "не осознает риска своего военного упрямства".

Перед встречей с лидерами партий Макрон разговаривал со своими предшественниками Николя Саркози и Франсуа Олландом. В конце этого разговора бывший президент-социалист призвал не изменять "единство Европы", защищая при этом (свою) позицию по военным вопросам: "чем меньше мы говорим, тем лучше мы действуем".

Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурное, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

"Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", - объяснил позицию Киева украинский гарант.

FT, оценивая заявление Макрона, написала, что сама идея размещения войск НАТО в Украине "уже не табу". Более того, неофициально некоторые специалисты Альянса уже присутствуют в Украине.

Слова Макрона вызвали немалую реакцию и внутри самого НАТО. В частности, Германия и Польша по этому поводу высказались категорически, а вот Канада рассматривает отправку отдельных специалистов для обучения украинских солдат.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.