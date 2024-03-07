УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

Яна Ставская
7 марта 2024, 17:37
Депутаты позицию Макрона раскритиковали, считая, что она ведет к военной эскалации и прямому столкновению с Россией.
Макрон
Макрон ужесточает риторику в отношении российско-украинской войны / Коллаж: Главред, Фото: lrt.lt, Facebook/armee2terre

Французский президент Эммануель Макрон во время встречи с лидерами партий заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий". Это, по данным Le Monde, политиков обеспокоило.

Издание цитирует депутата Европарламента Джордана Барделлу, который пересказал слова Макрона - что поддержки Франции украинских сил "нет пределов". Другой французский политик - представитель Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель - на фоне встречи с Макроном добавил, что позиция Франции в отношении Украины "изменилась".

"Красных линий больше нет, ограничений больше нет", - сказал Руссель.

видео дня

По словам депутатов, на встрече Макрон очертил возможное продвижение российских сил в сторону Одессы и Киева, и что это нельзя допустить. В ответ депутаты раскритиковали президента, назвав его заявления "безответственными" и "чрезвычайно опасными", учитывая, что Россия - ядерное государство.

Риторика Макрона по войне в Украине резко поменялась

Французский лидер Эммануель Макрон еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину занимал весьма "миролюбивую" позицию в отношении Москвы, все время призывая стороны к "диалогу".

Более того, Макрон настаивал, что Путину в этой войне следует "сохранить лицо", намекая на территориальные уступки стране-агрессору, что откровенно не нравилось ни Киеву, ни западным союзникам.

Но после истощения у ВСУ ресурсов (техники и боеприпасов) из-за сократившейся помощи США Макрон занял "воинствующую позицию" - первым в НАТО заговорил о введении в Украину войск Альянса.

Среди причин, побудивших Макрона пойти на такой шаг, эксперты называют растущее давление на Францию по поводу недостаточной помощи Украине со стороны США и Германии.

Как рассказала глава французской Партии Зеленых Марин Тонделье, глава государства пояснил, что "поскольку мы сталкиваемся с Владимиром Путиным, который, очевидно, не имеет никаких ограничений", "устанавливать ограничения самим", "интернализировать ограничения" означало бы "дать ему сравнительное предпочтение". Она также сказала, что "чрезвычайно тревожно видеть, как президент Франции объясняет кому-то, у кого есть ядерное оружие, которое мы сами имеем, что мы должны показать, что у нас нет никаких ограничений".

По их мнению, Макрон "не осознает риска своего военного упрямства".

Перед встречей с лидерами партий Макрон разговаривал со своими предшественниками Николя Саркози и Франсуа Олландом. В конце этого разговора бывший президент-социалист призвал не изменять "единство Европы", защищая при этом (свою) позицию по военным вопросам: "чем меньше мы говорим, тем лучше мы действуем".

Макрон не исключил отправку войск НАТО в Украину

Во время украинского саммита в Париже французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину.

"Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Однако, как отметил глава МИД Франции Стефан Сежурное, войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.

Комментируя слова Макрона, Зеленский ответил, что "любые инициативы мировых лидеров, которые направлены на усиление Украины для отражения военной агрессии России, являются положительными для всего мира".

"Я не был на том саммите (где Макрон озвучил идею), он сказал, что поговорит об определенных новых идеях, каким образом усилить Украину, и поделится информацией, когда прибудет в Украину. Он должен быть в середине марта... Если любые инициативы в мире усиливают Украину, они хороши для всего мира", - объяснил позицию Киева украинский гарант.

FT, оценивая заявление Макрона, написала, что сама идея размещения войск НАТО в Украине "уже не табу". Более того, неофициально некоторые специалисты Альянса уже присутствуют в Украине.

Слова Макрона вызвали немалую реакцию и внутри самого НАТО. В частности, Германия и Польша по этому поводу высказались категорически, а вот Канада рассматривает отправку отдельных специалистов для обучения украинских солдат.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине НАТО Франция Эммануэль Макрон новости Франции война России и Украины
Реклама

Главное за день

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

17:37 Украина
Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

17:16 Украина
Швеция официально вступила в НАТО: что известно

Швеция официально вступила в НАТО: что известно

16:39 Украина
Все главные новости

Популярное

У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон 19610

У принца Уильяма сделали резкое заявление о здоровье его жены Кейт Миддлтон

Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей 7155

Жена Мурата Налчаджиоглу показалась с ребенком, пока он отдыхает с любовницей

Гороскоп на завтра 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха 5678

Гороскоп на завтра 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха

Регионы будет засыпать снегом: Украину накрывает морозный антициклон 5105

Регионы будет засыпать снегом: Украину накрывает морозный антициклон

Последние новости

18:38

В ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе: что касается поддержки Украины

18:31

Будет мир и счастье: что нужно сделать с веточкой ивы 8 марта

18:20

Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра

18:01

Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ

17:50

Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

17:43

"Бойцы заплатили за это цену": военный раскрыл правду о рубежах за Авдеевкой

17:37

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

17:25

Порошенко за один месяц войны стал богаче, чем за весь 2021 довоенный год - НАПК

17:22

Девушка показала, как сделать мини-теплицу - можно использовать и на следующий год

Реклама
17:16

Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

16:55

Почему детям нельзя давать есть грибы: важные факты о детском питании

16:39

Швеция официально вступила в НАТО: что известно

16:23

Теперь официально Остапчук: шоумен женился на своей 23-летней избраннице

16:21

Планы всегда есть в Генштабе: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

16:20

Медведев истерит, потому что не удалось убить Зеленского ракетой: "Обидно как-то"

16:14

Войска РФ будут атаковать минимум до конца марта: в ВСУ раскрыли планы Путина

16:13

В F﻿orbes назвали самую высокооплачиваемую звезду Голливуда за 2023-й

16:02

Подарок для бывшего: Тищенко получил сумасшедшую сумму от жены в честь развода

15:47

Мощный взрыв и пожар в Сумах: РФ ударила по городу ракетой, есть пострадавшиеФото

15:47

На заводе в Череповце произошел взрыв: разрушен цех по производству FPV

Реклама
15:36

"Едут с презрением, как в отстойник": Россия превратила Донбасс в помойку - Охлобыстин

15:19

"Что за глупости?": Жадан эмоционально высказался о словах Соловий, что она его бросила

15:15

Гвинет разрешила: падчерица Бандераса обручилась с бывшим мужем Пэлтроу

15:10

Норвегия выделила более 150 миллионов долларов на снаряды для армии Украины

14:36

"У него заберут детей": известный режиссер рассказал о проблемах Киркорова

14:31

Решение суда по убийству оператора-украинки Хатчинс: что будет с Алеком Болдуином

14:24

Как быстро снять старую побелку с потолка: простой, но рабочий способ

14:23

Как увеличить урожайность клубники в 4 раза: 2 совета от французских хозяек

14:11

Это не поможет при засоре: сантехник рассказал, почему нельзя лить кипяток

14:00

РФ будет наступать и пойдет на Киев, но летом все изменится в пользу Украины – астролог Влад РоссЭксклюзив

13:59

"Трудная жизнь": российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина

13:58

"Линия фронта будет двигаться на запад": Гетьман раскрыл возможный прорыв обороны ВСУ

13:38

Лолита Милявская требует вернуть ей работу в РФ и угрожает выйти на улицы

13:38

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

13:34

Козловский объяснил фанатам, почему он больше не на фронте

13:16

Из-за бездействия НКРЭКУ Украина теряет миллиарды на схемах с тарифами - расследование

13:04

Под угрозой большой город: британская разведка предупредила о новой цели россиян

12:55

"Я от Риза ничего не скрываю": Ирина Сопонару рассказала о реакции жениха-британца на поцелуи с Тарасом Цимбалюком

12:49

Мужчина сделал тест ДНК и узнал ошеломительную правду о своей жене

12:41

Россия весной может пойти в наступление, война вступила в новую фазу – WSJ

Реклама
12:38

Почему нельзя дарить четное количество цветов: какую беду это может повлечь за собой

12:37

Россияне устроили скандал из-за недопуска гимнастов на Олимпиаду 2024

12:33

Как влияет стерилизация на собак: что при этом происходит с животными

12:30

Еще одно направление на фронте стало "горячим": в ВСУ рассказали о наступлении РФ

12:18

Есть все шансы: в Раде рассказали, когда рассмотрят закон о мобилизации во 2 чтении

12:18

"Чудо-женщина" Галь Гадот родила в четвертый раз и раскрыла яркое имя младенца

12:16

Церковный праздник 8 марта: от чего надо воздержаться в этот день

12:15

Дочь Виктора Ющенко показала свое богатство: интригующее фото

11:53

Китайский гороскоп на завтра 8 марта: Крысам - шанс разбогатеть, Козам - обида

11:48

"Из-за бездействия Конгресса": в США отреагировали на мощный удар РФ по Одессе

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Праздники
Великий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздник
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять