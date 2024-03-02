"Лучше передать технику": в Минобороны Польши отказались посылать войска в Украину

Польские офицеры исключают возможность отправки своих войск в Украину. С таким заявлением выступил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, которого цитирует портал Kresy.
"Мы считаем, что гораздо лучше передать технику", - заявил чиновник.
Комментируя недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки европейский войск в Украину, он сказал, что это не инициатива НАТО, а чисто французская инициатива".
Косиняк-Камыш сказал, что Польша обучает сейчас треть украинских военных.
"У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам. НАТО таких планов не имеет", - добавил он.
Отправка войск союзников в Украину - история вопроса
Президент Франции Эммануэль Макрон во время международной конференции в поддержку Украины выразил мнение, что в будущем войска западных союзников могут быть использованы в Украине для помощи в противостоянии российской агрессии, но сейчас нет консенсуса по этому вопросу, сообщает Le Figaro.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Альянс на данный момент не имеет планов по отправке войск в Украину, несмотря на обсуждение этой возможности некоторыми западными странами, говорится в материале AP.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отверг идею отправки войск европейских стран или НАТО в Украину, пишет Sky News.
Заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что пока Польша не рассматривает возможность отправки своих войск в Украину, пишет Radio Zet.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк положительно воспринял обсуждение возможности отправки войск НАТО в Украину, которая была высказана президентом Франции, отмечает Reuters.
Что сказал Макрон об отправке войск союзников в Украину
После завершения конференции по поддержке Украины, которая 26 февраля состоялась в Париже, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отправку западных войск в Украину в будущем нельзя "исключать".
Позже он назвал свое заявление о потенциальном вводе сухопутных войск в Украину "хорошо обдуманным" и "взвешенным".
"Это достаточно серьезные темы. Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено", - сказал Макрон.
Глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что войска западных стран, которые теоретически могут быть отправлены в Украину по предложению президента Макрона, не будут привлечены к боевым действиям.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас поддержала идею Макрона. Она заявила, что лидеры западных стран не должны исключать возможность отправки сухопутных войск в Украину.
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