Я против того, чтобы немецкие солдаты воевали в Украине: заявление Шольца

Как считает немецкий канцлер Олаф Шольц, страны Запада должны предотвратить перерастание войны в войну между Россией и НАТО.

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Олаф Шольц сделал резкое заявление / коллаж Главред, фото УНИАН

Страны Запада должны предотвратить эскалацию войны между страной-агрессором Россией и НАТО. И потому немецкий федеральный канцлер Олаф Шольц против того, чтобы солдаты немецкой армии (Бундесвера) принимали участие в войне Украины против России. Об этом чиновник заявил во время выступления на "Мюнхенском саммите немецкой экономики".

"Я не поддержу решение, которое приведет к тому, что немецкие солдаты будут вовлечены в российско-украинский конфликт. Я заявил о своей приверженности использованию ракет Taurus и ясно изложил свою позицию, и это решение, которое я принял как канцлер, и я также придерживаюсь того факта ‒ что это не то, что мы можем предоставить на данный момент […]. Присоединяйтесь, потому что мы должны предотвратить перерастание войны в войну между Россией и НАТО. Я также согласен в этом со всеми моими друзьями в Европе, США и других странах", - сказал Шольц.

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника. видео дня Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Передача Украине ракет Taurus

Напомним, канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции по безопасности не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

Также Шольц высказался против предоставления Украине ракет Taurus, утверждая, что это может втянуть Германию в войну. Он отметил, что контроль за целями, как в случае с Англией и Францией, не возможен со стороны Германии.

Как сообщал Главред, 22 февраля немецкий Бундестаг принял важное решение для Украины, повысив шансы на получение ракет Taurus. За рекомендацию предоставить эти системы проголосовали 382 депутата, против - 284.

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