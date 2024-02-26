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Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину

Алёна Воронина
26 февраля 2024, 16:45
Немецкий канцлер считает, что предоставление Украине таких ракет может втянуть ФРГ в войну.
Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus и назвал причину
Шольц выступил против поставки Украине ракет Taurus и назвал причину/ коллаж: Главред, фото: Википедия, ua.depositphotos.com

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз высказался против того, чтобы предоставлять Украине дальнобойные ракеты Таурус, сообщает RND. По его мнению, предоставление Украине таких ракет может втянуть Германию в войну.

"Мы ни в коем случае не должны быть связаны с целями, которых достигает эта система (речь о дальности ракет Taurus – ред.). Так что это не следующий вариант в повестке дня. Эта ясность также необходима. Меня удивляет, что некоторые люди совсем не волнуются, они даже не задумываются над тем, может ли то, что мы делаем, в каком-то смысле привести к участию в войне", – отметил Шольц.

Немецкий канцлер объяснил, что ракеты Taurus являются оружием очень дальнего действия, и добавил, что "то, что делают англичане и французы в плане контроля над целями, невозможно сделать в Германии". По его словам, "это знает каждый, кто имел дело с этой системой".

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При этом Шольц считает, что сейчас нужно сконцентрироваться на том, что сейчас действительно и в первую очередь нужно Украине. Он отмечает, что он "раздражен отсутствием баланса между тем, что действительно нужно сейчас, и обсуждением Taurus".

"Чего не хватает Украине, так это боеприпасов на все возможные длины и расстояния, но не принципиально из Германии", – сказал Шольц.

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

Может ли Украина получить ракеты Taurus

Раньше Шольц рассказал, почему Украина не может получить ракеты Taurus. Олаф Шольц считает, что для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет.

Также ранее в Politico отмечали, что смерть Навального может ускорить передачу Taurus Украине. Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что смерть российского оппозиционера Алексея Навального должна подтолкнуть канцлера Германии Олафа Шольца к отправке таких ракет в Украину.

Напомним, 22 февраля Бундестаг принял важнейшее решение, которое увеличивает шансы на получение дальнобойных ракет Taurus. Документ, который рекомендует передать Украине дальнобойные ракеты, поддержали 382 депутата.

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война в Украине новости Германии вторжение России Олаф Шольц Ракеты Taurus
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