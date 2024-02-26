Требуются 2 условия: топ-генерал рассказал, когда изменится ситуация на фронте

Генерал Мартин Херем отметил, что российская армия в ходе наступательных сможет продвигаться на сотни метров, однако ценой огромных потерь.

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Генерал рассказал, когда ситуация на фронте может кардинально измениться / Коллаж Главред, фото: СтратКом ВСУ, flickr

Глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что некоторые изменения на фронте в Украине можно будет ожидать во второй половине этого года. Однако для этого Украине необходимо получить новые противовоздушные оборонительные системы и дальнобойное оружие, передает ERR.

"За последнее время серьезных изменений на фронте не произошло, и я не думаю, что правильно называть сложившуюся ситуацию патовой. Сейчас идет позиционная война, в которой обе стороны изматывают друг друга. Россия готова пойти на очень большие потери, чтобы хоть немного продвинуться вперед, и поэтому ситуация на фронте очень напряженная", - заявил он.

Херем отметил, что возможности украинских военных уступают российским.

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"Подсчитано, что Россия вложила в войну втрое больше, чем, например, совокупная поддержка Запада. Так что в этом отношении Украина смогла добиться успеха, поскольку ей по-прежнему удается сдерживать российское наступление", - подчеркнул он.

Генерал высказал предположение о том, что российские оккупационные войска смогут продвигаться на сотни метров, однако ценой значительных потерь среди личного состава и техники.

"Если Украине будут выделены средства как на противовоздушную оборону, так и на дальнобойные системы - а я думаю, что это произойдет в первой половине этого года, - то мы сможем увидеть некоторые изменения во второй половине этого года", - подчеркнул он.

Кто такой Мартин Херем Херем Мартин - эстонский генерал, действующий командующий Силами обороны Эстонии с 2018 года. Херем поступил на службу в 1992 году. С 2013 по 2016 год он был комендантом Эстонского колледжа национальной обороны, а с 2016 по 2018 год - начальником штаба Сил обороны Эстонии. Герем был одним из членов-основателей военизированной Эстонской лиги обороны в 1990 году. 24 января 2023 года Мартину Херему было присвоено звание генерала.Герем стал командующим Силами обороны Эстонии в декабре 2018 года. В октябре 2022 года его пребывание в должности было продлено еще на два года в интересах стабильности на фоне российского вторжения в Украину. 16 января 2024 года Херем объявил о своем намерении уйти с должности летом 2024 года, назвав ситуацию достаточно стабильной для смены руководства, чего, возможно, не произойдет по окончании его пребывания в должности через два года, сообщает Википедия.

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