До войны 10 лет: Россия наращивает войска на границах с НАТО - разведка Эстонии

Сдержать агрессию России против НАТО может только контрнаращивание вооруженных сил Альянса.

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Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение ближайших 10 лет / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия. Страна-агрессор наращивает войска на границах НАТО. Об этом рассказал глава Службы внешней разведки Эстонии Каупо Росин, пишет The Guardian.

По его словам, Россия планирует удвоить численность войск у границы с Финляндией и Балтийскими странами - Эстонией, Литвой и Латвией. Сдержать РФ может только контрнаращивание вооруженных сил.

"Россия выбрала путь, который является долгосрочной конфронтацией... и Кремль, вероятно, ожидает возможного конфликта с НАТО в течение следующего десятилетия или около того", - сказал Каупо Розин. видео дня

Глава разведки Эстонии отметил, что в краткосрочной перспективе военное нападение России является "очень маловероятным". Агрессия России против НАТО остается маловероятной, поскольку страна-агрессор должна держать войска в Украине.

"Если мы не будем готовы, вероятность (нападения России - ред.) будет гораздо выше, чем без какой-либо подготовки", - подчеркнул Росин.

Нападение России на НАТО

Как сообщал Главред, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что по полученным в 2024 году данным, Россия может напасть на НАТО в течение 3-5 лет. Москва значительно увеличила свои производственные возможности по оружию.

Также генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что победа России в войне против Украины может привести к распространению ее агрессии на другие страны. Он призвал НАТО готовиться к возможной долговременной конфронтации с Россией, поддерживать Украину и расширять оборонную промышленность.

Кроме этого, война между РФ и НАТО может возникнуть из-за потребности Путина в сохранении своей легитимности, основываясь на мифе о вечной борьбе России и Запада, отметил политический эксперт Максим Разумный. Однако сейчас эксперт не видит конкретных предпосылок для такой агрессии, кроме возможного ядерного шантажа со стороны России.

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