Для войны России с НАТО необходимы два стимула - эксперт

Единственная предпосылка войны РФ с НАТО может заключаться в том, что Путину это будет нужно для поддержания своей легитимности, ведь частью этой легитимности является миф об извечной борьбе России и Запада, подчеркнул доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный. В то же время при нынешних обстоятельствах эксперт все-таки не видит для России предпосылок для этого.
В интервью Главреду Розумный сказал, что не видит помимо идеологической составляющей других предпосылок или причин для такой агрессии.
По его словам, потери, которые понесли российские армия, экономика и демография на фоне российско-украинской войны, не позволят России рассчитывать на большой успех в наступлении на НАТО.
"Разве что Россия может прибегнуть к ядерному шантажу. Это второй аргумент, который может говорить о вероятности такого нападения. Другими словами, Россия может попытаться сыграть в игру с ядерным шантажом и доказательством того, что статья 5 Устава НАТО на самом деле не работает", - ответил эксперт.
Кто такой Максим Розумный
Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.
Итак, у России только два стимула прибегнуть к нападению на НАТО, уточнил Розумный.
- Первый - если Путину понадобится постоянно воевать, чтобы поддерживать свою популярность среди российского народа;
- второй - дискредитировать НАТО и использовать карту ядерного шантажа по полной.
В Британии отбросили "апокалиптический" сценарий войны с Россией
Как отметил накануне обозреватель The Telegraph Эндрю Лилико, Россия не сможет создать серьезную угрозу странам Запада - для этого у РФ слишком слабая экономика, а население РФ "вдвое меньше", чем населения Германии и Франции вместе взятые.
Повторное удвоение или утроение военных расходов в условиях имеющихся санкций приведет Россию к банкротству через несколько лет. Экономика России не позволит Путину создать серьезную угрозу для ЕС даже в среднесрочной перспективе, подытоживает эксперт.
После провалившихся обещаний поддерживать Украину всем необходимом вооружением страны на Западе всерьез заговорили о возможном столкновении с Россией.
В материале Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) говорится о том, что в Североатлантическом альянсе видят два сценария развития событий. Первый – попытка захвата Россией стратегически значимого шведского острова Готланд. Второй предусматривает агрессию против стран Балтии, которой и опасаются в Альянсе.
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