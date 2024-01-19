Материал Bild – базовый сценарий агрессии РФ против НАТО, но есть еще один – СМИ

Россия может ввести войска в страны Балтии из Беларуси и "призвать" НАТО принять "новый статус-кво" во избежание ядерной войны, считают немецкие журналисты.

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В НАТО опасаются сценария нападения России на страны Балтии - СМИ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Немецкое издание Bild опубликовало сценарий, который в НАТО считают базовым. Однако есть еще один – потенциальный захват агрессором Россией шведского острова Готланд. В Альянсе опасаются первого варианта развития событий.

В материале Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) говорится о том, что в Североатлантическом альянсе видят два сценария развития событий. Первый – попытка захвата Россией стратегически значимого шведского острова Готланд. Второй предусматривает агрессию против стран Балтии, которой и опасаются в Альянсе.

"Базовый сценарий НАТО"

Журналисты акцентировали внимание на том, что секретный документ Бундесвера, на который сослалась газета Bild – не уникален. Речь идет о базовом сценарии, из которого исходят в Североатлантическом альянсе.

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Цель России – усилить вражду между гражданами стран Балтии и русскоязычным меньшинством. Этап уже начался, поскольку идут аресты и высылки оттуда россиян.

После этого россияне проведут масштабные учения, вероятно, в Беларуси, неподалеку от границы с Польшей и Литвой.

Далее – наступление из Беларуси с попыткой захватить Сувалкский коридор. После этого оккупанты могут ввести войска в страны Балтии под предлогом "защиты соотечественников". НАТО предложат принять "новые реалии" во избежание ядерной войны.

"Важным аспектом в этом контексте является роль Беларуси. В сценарии, который описывает RND, вооруженные силы Беларуси не упоминаются, а сама Беларусь рассматривается лишь как плацдарм для российской агрессии. Именно так и произошло в 2022 году в Украине, а на территорию соседнего государства армия Беларуси не вступила. В случае российской агрессии против стран Балтии отсидеться в тылу Лукашенко, скорее всего, не удастся", - подчеркнули журналисты.

Статья Bild о нападении России на НАТО

Германия готовится к отражению гибридной атаки на восточный фланг НАТО, ранее написали журналисты Bild со ссылкой на секретный документ Минобороны ФРГ. Согласно сценарию, Россия атакует страны Балтии, а большая война между Москвой и Альянсом будет в мае-июне 2025 года.

В России разразились оскорблениями в ответ на материал Bild – спикер МИД РФ Захарова назвала эту информацию, мол, гороскопом. Также она предположила, что материал готовили, дескать, в Министерстве иностранных дел Германии.

В Альянсе сделали заявление о статье Bild – в коллективном блоке безопасности Запада сказали, что сценарий является учебным. В таких случаях всегда используют придуманный вариант. Однако подобные учения проверяют военные возможности стран в той или иной сферах.

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