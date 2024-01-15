"НАТО готовится к войне с Россией": в Альянсе сделали заявление о статье Bild

Немецкое издание Bild получило в свое распоряжение учебный сценарий, задача которого – проверить военные возможности стран, рассказал Янис Сартс.

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Журналисты опубликовали вымышленный сценарий учений - Альянс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Defense Visual Information Distribution Service

Материал немецких журналистов издания Bild, согласно которому "НАТО готовится к войне с Россией", основан на документе, где прописан учебный сценарий. Варианты развития событий в сценариях всегда вымышлены. Сам сценарий предназначен для того, чтобы проверить военные возможности стран в определенной области. Об этом заявил директор Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Янис Сартс.

В своем Twitter-аккаунте он сказал о том, что немецкие журналисты раздобыли учебный сценарий, который всегда является вымышленной ситуацией.

Однако в рамках реализации таких сценариях на учениях проверяются военные возможности стран в определенной области.

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"Сценарии раньше были полностью вымышлены с несуществующими странами и географическими регионами. Сейчас более уместно использовать существующие страны и географические регионы", - подчеркнул Янис Сартс.

К слову, ранее министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что у Европы есть 5-8 лет, чтобы восстановить оборонный потенциал. По его словам, следует готовиться к военным угрозам, которые для такие стран, как Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Молдова, вполне реальны.

Материал Bild о войне НАТО и России

Журналисты Bild опубликовали статью о том, что Германия готовится к отражению гибридной атаки РФ на восточный фланг НАТО. В материале они сослались на данные Министерства обороны ФРГ. Согласно сценарию, эскалация может произойти уже в феврале 2024 года, а кульминация конфликта – в мае-июне 2025-го.

Прокомментировали статью и в России. В частности, у Лаврова разразились оскорблениями и сказали, что материал – "гороскоп". Представитель "дипломатического ведомства" Мария Захарова считает, что аналитические данные могли быть предоставлены, мол, немецким МИД.

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