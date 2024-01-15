"Война неизбежна": в Bild описали сценарий конфликта РФ и НАТО и назвали "день Х"

Согласно секретному сценарию, в результате весеннего наступления оккупанты отбросят ВСУ назад, а в июле ожидается более явная атака России на Запад.

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Эскалация между НАТО и Россией может произойти уже в феврале этого года / Коллаж: Главред, фото: bundeswehr.de, УНИАН

Вооруженные силы Германии готовятся к гибридной российской атаке на восточный фланг НАТО в феврале 2024 года. Об этом пишет немецкое издание Bild со ссылкой на секретный документ Бундесвера.

В документе подробно излагается возможный "путь к конфликту" между Россией и НАТО. Действия России и Запада описываются месяц за месяцем. Кульминацией является размещение сотен тысяч солдат НАТО и неизбежное начало войны летом 2025 года.

Сценарий Бундесвера "Оборона Альянса 2025" стартует в феврале 2024 года. Россия запускает очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тысяч человек. Затем Кремль начинает весеннее наступление в Украине, которое к июню отбрасывает украинскую армию назад.

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Сначала скрытая, а затем все более явная атака России на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны - главным образом в странах Балтии. Происходят столкновения, которые Россия использует как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Обострение этой ситуации может произойти в октябре в случае переброски Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе "Сувалкского коридора" происходит искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину.

В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 тысяч военных, в том числе 30 тысяч солдат Бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после "дня Х". Будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценарии открытым вопросом.

Война России и НАТО

В стране-агрессоре России уже циркулируют слухи, согласно которым оккупанты могут пойти в наступление в Украине, чтобы попытаться переломить ход войны. Если Запад не вооружит Украину, через несколько лет может разразиться война Москвы и НАТО. Об этом заявил бывший руководитель подразделения по химическому оружию армии Великобритании, полковник в запасе Гемиш де Бреттон-Гордон.

Российский диктатор Владимир Путин имеет готовность и политическую волю к запуску ракет по странам НАТО, но РФ не имеет намерений открытой войны с Североатлантическим альянсом. Такое мнение высказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив.

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в декабре 2023 года заявил: если хозяин Кремля получит Украину, то на этом он не остановится - со временем армия РФ окажется на пороге НАТО. В этом случае придется начать действовать в соответствии со статьей пятой Североатлантического пакта и платить кровью американцев.

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