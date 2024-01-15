Нападение России на НАТО: у Лаврова разразились истерикой и оскорблениями

В министерстве иностранных дел страны-оккупанта России назвали информацию о подготовке НАТО к отражению агрессии Москвы, дескать, гороскопом.

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Захарова разразилась истериков в ответ на план, опубликованный Bild / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова язвительно прокомментировала сообщения о плане Германии по отражению гибридной российской атаки на восточный фланг НАТО в июле текущего года. Она назвала информацию "гороскопом" и разразилась оскорблениями в адрес немецкого внешнеполитического ведомства.

В своем Telegram-канале она, комментируя ситуацию, в русле российской "дипломатии" оскорбила журналистов и немецкое внешнеполитическое ведомство.

"Почитала немецкий "секретный план", слитый в инфосвалку "Бильд". Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке. Не исключаю, что аналитическую часть Бундесвера предоставил немецкий МИД под руководством Бербок", - написала Захарова. видео дня

BILD: НАТО готовится к войне с Россией

Журналисты немецкого издания Bild со ссылкой на секретный документ Вооруженных сил Германии опубликовали материал, в котором говорится, что ФРГ готовится к гибридной атаке России на восточный фланг НАТО.

Сценарий предусматривает несколько фаз развития событий.

Согласно документу, эскалация может начаться в феврале 2024 года – Россия мобилизует 200 000 человек, начнет наступление и отбросит назад украинскую армию.

В июле Россия атакует уже Запад. Сначала будут кибернетические атаки и другие проявления форм гибридной войны – в основном, в странах Балтии. Ожидаются столкновения, которые Москва использует в качестве повода для начала масштабных учений на территории РФ и Беларуси.

Ожидается, что ситуация обострится в октябре в том случае, если РФ перебросит войска и ракеты средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе Сувалкского коридора могут быть организованы конфликты и беспорядки.

В момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после президентских выборов, Россия при поддержке Беларусь способна повторить уже на территории НАТО сценарий вторжения 2014 года в Украину.

В мае 2025 года НАТО предпримет решение о сдерживании России в "день Х" – Альянс перебросит на восточный фланг 300 тысяч военных, среди которых и 30 тысяч немецких войск.

Сценарий должен завершиться спустя 30 дней после "дня Х". Сдержит ли НАТО Россию – открытый вопрос.

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