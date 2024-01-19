НАТО предупреждает население Запада о подготовке к 'всесторонней войне' с Россией

Предупреждение чиновника сделано накануне начала крупнейших учений НАТО со времен холодной войны.

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НАТО готовится к войне с РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: Минобороны РФ

Председатель Военного комитета НАТО заявил Роб Бауэр заявил, что гражданское население стран Запада должно готовиться к "всесторонней войне" с Россией.

Он отметил, что хотя вооруженные силы уже готовы к началу войны, граждане западных стран также должны быть готовы к конфликту, который потребует существенных изменений в их жизни, передает Sky News.

"Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире - это не факт. И поэтому мы (силы НАТО) готовимся к конфликту с Россией. Но дискуссии гораздо шире. Это также промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль", - сказал Бауэр. видео дня

Чиновник НАТО также добавил, что Швеция поступила правильно, призвав свое население готовиться к войне в начале января.

"Отсюда начинается осознание того, что не все можно спланировать и не все получится без проблем в ближайшие 20 лет", - отметил Бауэр.

Предупреждение чиновника сделано накануне начала крупнейших учений НАТО со времен холодной войны, во время которых силы Альянса тренируются отражать вторжение российских войск.

Напомним, что НАТО готовится к нападению РФ и проведет в феврале масштабные учения "стойкий защитник", в которых примут участие около 90 тыс. солдат. На учениях, в частности, проверят оповещение и развертывание национальных и многонациональных сухопутных сил.

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО. Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, считает Шредер.

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