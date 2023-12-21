Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО: экс-аналитик ЦРУ раскрыл сценарий

Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, считает Шредер.

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Путин может применить ядерное оружие по НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels.com, скриншот: видео

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Питер Шредер не считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но очень вероятно, что он пойдет на его применение против НАТО.

Шредер в статье для Foreign Affairs рассказал, что США могут недооценивать возможность ядерной войны между Россией и НАТО.

"На самом деле маловероятно, что российский президент Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но очень вероятно, что он пойдет на его применение против НАТО. Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Скорее, его риторика направлена на то, чтобы угрожать самому НАТО", - добавил аналитик ЦРУ, который провел почти 20 лет, работая над вопросами, связанными с Россией. видео дня

По его оценкам, Путин не просто бряцал оружием, когда расхваливал ядерный потенциал России. Аналитик считает, что переход к применению ядерного оружия - это то, что российский диктатор мог бы сделать, если бы хотел быстро выиграть войну против Украины.

"В отличие от Запада, Путин может не бояться ядерного противостояния: он хорошо осведомлен о ядерном арсенале России и принципах ядерного сдерживания, и, возможно, считает себя уникально пригодным для того, чтобы преодолеть ядерный кризис", - говорится в статье эксперта.

Напомним, что Россия угрожает "массированным ядерным ударом". Шойгу отчитался российскому диктатору Владимиру Путину о якобы успешных тренировках по нанесению "массированного ядерного удара" по противнику.

Запад пообещал мощный ответ на ядерный удар РФ по Украине. Путин смягчил свою ядерную риторику осенью 2023 года, потому что США, Великобритания и Франция пообещали ответить на одиночный ядерный удар.

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