УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО: экс-аналитик ЦРУ раскрыл сценарий

Юлия Закрепа
21 декабря 2023, 10:58
Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине, считает Шредер.
Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО: экс-аналитик ЦРУ раскрыл сценарий
Путин может применить ядерное оружие по НАТО / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels.com, скриншот: видео

Бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Питер Шредер не считает, что президент страны-агрессора России Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но очень вероятно, что он пойдет на его применение против НАТО.

Шредер в статье для Foreign Affairs рассказал, что США могут недооценивать возможность ядерной войны между Россией и НАТО.

"На самом деле маловероятно, что российский президент Владимир Путин применит ядерное оружие на поле боя в Украине, но очень вероятно, что он пойдет на его применение против НАТО. Когда Путин использует свой арсенал, он не пытается предупредить, что Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Скорее, его риторика направлена на то, чтобы угрожать самому НАТО", - добавил аналитик ЦРУ, который провел почти 20 лет, работая над вопросами, связанными с Россией.

видео дня

По его оценкам, Путин не просто бряцал оружием, когда расхваливал ядерный потенциал России. Аналитик считает, что переход к применению ядерного оружия - это то, что российский диктатор мог бы сделать, если бы хотел быстро выиграть войну против Украины.

"В отличие от Запада, Путин может не бояться ядерного противостояния: он хорошо осведомлен о ядерном арсенале России и принципах ядерного сдерживания, и, возможно, считает себя уникально пригодным для того, чтобы преодолеть ядерный кризис", - говорится в статье эксперта.

Напомним, что Россия угрожает "массированным ядерным ударом". Шойгу отчитался российскому диктатору Владимиру Путину о якобы успешных тренировках по нанесению "массированного ядерного удара" по противнику.

Запад пообещал мощный ответ на ядерный удар РФ по Украине. Путин смягчил свою ядерную риторику осенью 2023 года, потому что США, Великобритания и Франция пообещали ответить на одиночный ядерный удар.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России война в Украине НАТО ядерное оружие ядерный удар
Реклама

Главное за день

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО: экс-аналитик ЦРУ раскрыл сценарий

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО: экс-аналитик ЦРУ раскрыл сценарий

10:58 Мир
Глава СБУ анонсировал сюрпризы для россиян в 2024 году: что может стать целью

Глава СБУ анонсировал сюрпризы для россиян в 2024 году: что может стать целью

10:54 Украина
Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

10:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:28

Саакашвили отравили в тюрьме: мать политика рассказала подробности

11:27

Зачем хозяйки втыкают иголки в мыло: так делали еще в СССР

11:08

С января 2024 пересчитают пенсии: кому из украинцев стоит ждать новых денег

10:58

Путин может применить ядерное оружие по территории НАТО: экс-аналитик ЦРУ раскрыл сценарий

10:54

Глава СБУ анонсировал сюрпризы для россиян в 2024 году: что может стать целью

Орбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 годуОрбан и Фицо не смогут остановить вступление Украины в ЕС: Огрызко – о перспективах для Украины в 2024 году
10:40

Это самая простая горячая закуска на Новый год, рецепт картофеля с салом на шпажках за 25 минут

10:32

Будут санкции: Умеров хочет мобилизовать мужчин, живущих за границей - Welt

10:30

Очередное новое увлечение: Валид Арфуш разводится со своей женой

10:22

Попробуйте закрыть один глаз: только единицы смогут разгадать эту оптическую иллюзию

Реклама
10:13

Церковный праздник 22 декабря: почему вечером нужно сидеть дома

10:07

"Ужасные взрывы по городу": россияне массово атакуют Херсонщину "шахедами" нового образца

10:02

Мощный результат: сколько территорий контролируют ВСУ на левом берегу Херсонщины

09:48

"Спасли": Тяжелобольная актриса Тышкевич выписалась из больницы

09:31

Требования к Украине от Запада могут стать заметно жестчемнение

09:25

Под удар попал личный состав и техника: детали ночной "бавовны" в Мариуполе

09:24

"Очень приятные новости": Данилов раскрыл детали о поставках новых боеприпасов для ВСУ

09:22

"2024 год будет очень важным": Огрызко оценил, что нужно для членства Украины в НАТОВидео

08:46

Восстановление авиасообщения в Украине: Данилов сообщил, что для этого нужно

08:45

Гороскоп на завтра 22 декабря 2023: Раков подведет желудок, Девы - экономьте

08:20

В Кремле сменили риторику относительно переговоров с Киевом: что это значит

Реклама
08:14

Вывод войск из Авдеевки: офицер ВСУ сделал важное заявление о наступлении врага

08:00

Финансовый гороскоп на 2024 год: какие знаки зодиака станут богаче в новом годуЭксклюзив

07:26

Ночная атака дронов на Украину: силы ПВО сбили 34 российских "шахеда"

06:58

Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки: в ISW раскрыли детали

06:57

Миллион дронов за год: есть только один вопросмнение

06:50

Только самые внимательные найдут рыбку за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

05:50

Что подарить сестре на Новый год: 10 самых лучших вариантов

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 580 за 5 секунд

04:10

Как интересно завернуть подарок на Рождество и Новый год: ваши близкие будут поражены

03:37

Одного миллиона дронов не хватит: эксперт объяснил ситуацию с БПЛА в ВСУ

02:43

Ваше золото снова засияет: домашнее средство, которое очистит украшения и стоит копейки

02:05

Беглянка-режиссер Байрак заявила, что вернулась из РФ в Одессу

01:34

Вступление Украины в НАТО и ЕС: Огрызко оценил шансы на 2024 годВидео

20 декабря, среда
23:48

На Ставке Зеленского разгорелся жесткий спор: Данилов рассказал подробности

23:36

Орбан против вступления Украины в ЕС из-за страха потерять европейские деньги

22:32

"Сделали невозможное": Блинкен оценил достижения Украины в войне против России

22:30

Не только Украине: РФ объявила войну еще 3 странам - Данилов

21:50

Будут ли отправлять мужчин до 27 лет на фронт: в ВСУ сделали заявление

21:15

РФ ускорит свое наступление: в США сказали, когда и где усилятся атаки оккупантов

21:15

Лучшие средства для борьбы с простудой: фармацевт рассказал, как стать на ноги за 24 часа

Реклама
21:01

Совет Украина-НАТО впервые состоится на уровне начальников вооруженных сил: о чем будут говорить

20:31

"Никогда не случится": Фицо пугает Третьей мировой, если Украина вступит в НАТО

20:00

Сыр больше не прилипнет к терке: чудо-лайфхак, от которого вы будете в восторге

19:48

"Восстановили на 100%": "Киевстар" полностью заработал в Украине и за рубежом

19:41

На фронте появилась одна стратегическая проблема, но ее не видят: эксперт раскрыл детали

19:41

Си Цзиньпин предупредил Байдена, что собирается "воссоединить Китай с Тайванем" – NBC

19:10

Народное единство: что случилось с украинцамимнение

19:07

Как отстирать полотенца от въевшейся грязи: очень легкий, но рабочий способ

19:03

Лунный календарь 21 декабря 2023: почему в этот день нельзя вступать в конфликты

18:59

Ни в коем случае не стирайте: что можно и нельзя делать в понедельник

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять