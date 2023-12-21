"2024 год будет очень важным": Огрызко оценил, что нужно для членства Украины в НАТО

Дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко рассказал, как много времени понадобится на то, чтобы Украина действительно стала членом НАТО и что для этого нужно сделать.
По его словам, есть два аспекта, которые нужно учитывать: то, что мы должны сделать у себя (и это самое главное), и то, что называется "политической волей" наших партнеров.
"Пока что политической воли, если мы говорим о НАТО, у Германии и у США, как ни странно это может выглядеть, нет. Относительно Германии, то это ее традиционная позиция, которую надо менять и объяснять нашим немецким партнерам ее абсурдность. А вот то, что США, лоббировавшие вступление Украины в НАТО, делают сегодня, вызывает много вопросов о том, почему курс Штатов так изменился", - сказал Огрызко в интервью Главреду .
Он добавил, что заявления о том, что нужно избегать эскалации, не выдерживает никакой критики.
"Финляндия с не меньшей границей присоединилась к НАТО, и почему-то в Москве из этого не сделали каких-то катастрофических выводов. А между финской границей и Санкт-Петербургом, вторым по значению городом в Российской Федерации – 60-70 км. Поэтому говорить о том, что это каким-то образом изменило ситуацию, нельзя. Если Украина станет членом Альянса, и до Москвы еще будет оставаться добрых 800 км, чем это будет ей угрожать?!", - сказал он.
"Всё это мы должны объяснять и развенчивать российские мифы о том, что Россия никогда не смирится с членством в НАТО. Согласится, если будет политическая воля. Об этом мы должны говорить, и я думаю, что 2024 год в этом плане будет очень-очень важным", - добавил дипломат.
Смотрите интервью Владимира Огрызко Главреду:
Как сообщал Главред, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив считает, что российский диктатор Владимир Путин имеет готовность и политическую волю к запуску ракет по странам НАТО, но у РФ нет намерений открытой войны с Североатлантическим альянсом.
Бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко недавно заявил, что Великобритания является одной из стран, которая может направить в Украину свои вооруженные силы. Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив прокомментировал слова дипломата и отметил, что такое развитие событий является невозможным.
"Я скорее поверю в то, что Британия будет рассматривать возможность нанесения ракетно-бомбовых ударов по российским войскам, чем участие своих солдат в боевых действиях на территории Украины", - предположил он.
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