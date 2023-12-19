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Эксперт ответил, отправит ли Британия свои войска в Украину

Анна Ярославская
19 декабря 2023, 11:11
Более вероятно, что Великобритания будет рассматривать возможность нанесения ракетно-бомбовых ударов по российским оккупантам.
Виктор Андрусив, армия Британии
Виктор Андрусив считает, что Британия не отправит своих военных в Украину / Коллаж: Главред, фото: t.me/victor_andrusiv, flickr.com/photos/defenceimages

Бывший посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко недавно заявил, что Великобритания является одной из стран, которая может направить в Украину свои вооруженные силы. Экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив прокомментировал слова дипломата и отметил, что такое развитие событий является невозможным.

"Заявление бывшего посла в Британии Пристайко о возможной отправке британских солдат вызвало у меня откровенное удивление. Я убежден, что это невозможно и даже не рассматривается", - сказал Андрусив в интервью Главреду.

По его словам, страны НАТО больше всего дорожат солдатами, и наземные миссии имеют крайне редкие проявления.

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"Я скорее поверю в то, что Британия будет рассматривать возможность нанесения ракетно-бомбовых ударов по российским войскам, чем участие своих солдат в боевых действиях на территории Украины", - предположил он.

Во-вторых, подчеркнул Андрусив, подобное решение Великобритания не будет принимать самостоятельно.

"Этому будут предшествовать длительные консультации с союзниками и их совместное решение. Это может произойти и вне рамок НАТО, но ни в коем случае такое решение не может быть самостоятельным для британцев", - считает эксперт.

Экс-советник министра внутренних дел и главы ОП также ответил на вопрос, чем именно Украине могут быть полезными британские войска.

"Очевидно, что в первую очередь речь может идти о британских пилотах, ПВО и тяжелой технике. Мы тратим очень много времени на подготовку военных по пользованию британской техникой, и британские военные сняли бы этот вопрос и помогли бы перейти сразу к эффективным боевым действиям", - считает Андрусив.

Резюмируя, он еще раз подчеркнул, что страны НАТО вряд ли будут отправлять свои войска в Украину.

"Как я отметил, я считаю этот сценарий невозможным. Официальное участие военных стран-членов НАТО в боевых действиях в Украине приведет к полномасштабному противостоянию между Западом и РФ, фактически - к Третьей мировой", - сказал Андрусив.

Кто такой Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Как сообщал Главред, Великобритания поставила Украине новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, которые предназначены для уничтожения беспилотников. Об этом сообщила британская газета The Times. Официальных подтверждений передачи Украине ракет Martlet пока нет.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что если не остановить главу Кремля Владимира Путина в Украине, он вернется за добавкой. Умиротворение диктаторов ведет к разрушению интересов Лондона. На политику надежды нет, бессмысленно надеяться на возвращение мира в прежнее состояние.

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война в Украине НАТО новости Великобритании война России и Украины Виктор Андрусив
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