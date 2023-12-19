Решение об отправке войск Британия будет принимать после консультаций с союзниками из-за риска Третьей мировой, убежден эксперт.

https://glavred.info/article/uchastiye-voyennykh-velikobritanii-v-voyne-v-ukraine-nevozmozhno-eto-privedet-k-tretiey-mirovoy-andrusiv-10526006.html Ссылка скопирована

Участие военных Великобритании в войне в Украине невозможно, это приведет к Третьей мировой - Андрусив / Главред

Война в Украине может затягиваться, и поэтому Великобритания является одной из стран, которая могла бы направить в Украину свои вооруженные силы. Такое мнение озвучил бывший посол Украины Вадим Пристайко в интервью Радио Свобода. По его словам, Британия - самая первая в списке стран, которые думают над тем, чтобы помочь ВСУ, если у нас закончатся силы, солдаты, вооружение.

В интервью Главреду экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив рассказал, при каких условиях Британия и другие страны НАТО готовы отправить войска в Украину, какой удар Россия готова нанести Альянсу, и могут ли ее угрозы быть прямой угрозой для Европы.

При каких условиях Великобритания может принять решение об отправке солдат в Украину?

видео дня

Заявление бывшего посла в Британии Пристайко о возможной отправке британских солдат вызвало у меня откровенное удивление. Я убежден, что это невозможно и даже не рассматривается.

Во-первых, страны НАТО больше всего дорожат солдатами, и наземные миссии имеют крайне редкие проявления. Я скорее поверю в то, что Британия будет рассматривать возможность нанесения ракетно-бомбовых ударов по российским войскам, чем участие своих солдат в боевых действиях на территории Украины.

Во-вторых, подобное решение Великобритания не будет принимать самостоятельно. Этому будут предшествовать длительные консультации с союзниками и их совместное решение. Это может произойти и вне рамок НАТО, но ни в коем случае такое решение не может быть самостоятельным для британцев.

В чем именно Украине могут быть полезными британские войска?

Очевидно, что в первую очередь речь может идти о британских пилотах, ПВО и тяжелой технике. Мы тратим очень много времени на подготовку военных по пользованию британской техникой, и британские военные сняли бы этот вопрос и помогли бы перейти сразу к эффективным боевым действиям.

Многие ли страны в НАТО могут пойти по аналогичному сценарию? Как именно они могут быть приобщены?

Как я отметил, я считаю этот сценарий невозможным. Официальное участие военных стран-членов НАТО в боевых действиях в Украине приведет к полномасштабному противостоянию между Западом и РФ, фактически - к Третьей мировой.

Насколько Россия готова к предстоящей войне с НАТО? Можно ли считать недавнее заявление Путина в отношении Финляндии прямой угрозой этой стране и НАТО в целом?

Путин регулярно угрожал НАТО. Все как-то забыли, что наша война началась не из-за требований к Украине, а именно из-за требований к НАТО. В декабре 2021 года Путин направил письмо с требованием к НАТО прекратить расширение и забрать войска к линии 1997 года.

Нужно понимать, что война между РФ и НАТО – это, в первую очередь, будет ракетная война, в том числе с применением ядерного оружия. К такой войне РФ готова. А вот дойти до Ла-Манша – нет.

Как скоро Россия может нанести удар по НАТО - насколько страны НАТО готовы воевать с РФ?

Сейчас об этом речь не идет, и думаю, что РФ не имеет намерений открытой войны с НАТО. Что касается стран НАТО, то они однозначно готовы защищаться, но не до наступательной войны с РФ.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас-боец ВСУ, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.