США хотят отправить своих военных в Украину: резолюцию внесли в Конгресс

В Конгресс США внесли резолюцию по использованию американской армии в Украине / коллаж 24 канала

США могут отправить своих военных в помощь ВСУ. Соответствующую резолюцию 1 мая внесли в Конгресс, сообщает сайт Адама Кинзингера

Эту резолюцию внес конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер. Он отметил, что американских военных следует отправить в Украину, если президент России Владимир Путин усугубит войну.

"Документ предусматривает разрешение на использование военной силы для защиты союзников США в ответ на сценарий, по которому Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины",– говорится в сообщении.

В том случае, если такую ​​резолюцию одобрят, то США отправят в Украину свою армию в том случае, если Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие.

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Кинзингер подчеркнул, что эта резолюция стала красной линией для Кремля. Он отметил, что США должны подтвердить, что поддерживают людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Вашингтон должен принять меры, чтобы остановить убийства и пытки мирных украинцев.

Напомним, ранее немецкий парламент, Бундестаг, большинством голосов одобрил предложение о поставках оружия Украине ‒ в том числе и по тяжелому вооружению. Об этом сообщается в официальном коммюнике.

586 депутатов поддержали соответствующий запрос, 100 проголосовали против, а семеро ‒ воздержались.

Принятию такого решения, однако, предшествовали часовые дебаты. В частности, предложение предоставлять Украине тяжелое вооружение поддержали партии правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС.

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