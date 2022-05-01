США хотят отправить своих военных в Украину: резолюцию внесли в Конгресс

США могут отправить своих военных в помощь ВСУ. Соответствующую резолюцию 1 мая внесли в Конгресс, сообщает сайт Адама Кинзингера.
США могут отправить своих военных в помощь ВСУ. Соответствующую резолюцию 1 мая внесли в Конгресс, сообщает сайт Адама Кинзингера
Эту резолюцию внес конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер. Он отметил, что американских военных следует отправить в Украину, если президент России Владимир Путин усугубит войну.
"Документ предусматривает разрешение на использование военной силы для защиты союзников США в ответ на сценарий, по которому Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие против Украины",– говорится в сообщении.
В том случае, если такую резолюцию одобрят, то США отправят в Украину свою армию в том случае, если Россия использует химическое, биологическое или ядерное оружие.
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Кинзингер подчеркнул, что эта резолюция стала красной линией для Кремля. Он отметил, что США должны подтвердить, что поддерживают людей, стремящихся к свободе и твердо противостоящих авторитаризму. Вашингтон должен принять меры, чтобы остановить убийства и пытки мирных украинцев.
Напомним, ранее немецкий парламент, Бундестаг, большинством голосов одобрил предложение о поставках оружия Украине ‒ в том числе и по тяжелому вооружению. Об этом сообщается в официальном коммюнике.
586 депутатов поддержали соответствующий запрос, 100 проголосовали против, а семеро ‒ воздержались.
Принятию такого решения, однако, предшествовали часовые дебаты. В частности, предложение предоставлять Украине тяжелое вооружение поддержали партии правящей коалиции и оппозиционного блока ХДС/ХСС.
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