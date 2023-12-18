УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Условия будут другие": эксперт раскрыл, как выборы США повлияют на помощь Украине

Юлия Закрепа
18 декабря 2023, 03:33
Кочетков подчеркнул, что поддержка Украины останется, но ее условия будут зависеть от того, кто будет в Белом доме.
'Условия будут другие': эксперт раскрыл, как выборы США повлияют на помощь Украине
Как выборы США повлияют на военную помощь Украины / коллаж: Главред, фото: ОПУ

В 2024 году должны состояться президентские выборы в Соединенных Штатах. В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, какое влияние они окажут на помощь Украине в следующем году.

"Честно говоря, у нас преувеличивают влияние личностей – в случае с выборами президента Соединенных Штатов мы проецируем собственное представление того, что происходит в стране, на другой стране. То есть условно вместо Януковича придет Порошенко, и будет полностью другая, диаметрально противоположная политика", - отметил эксперт.

Он добавил, что в Соединенных Штатах такого быть не может. Там полномочия президента США достаточно мощные, но на внешнеполитическую деятельность, в частности, на поддержку Украины, влияют и Сенат, и Конгресс, и другие учреждения, то есть там есть достаточно сложная система балансов.

видео дня

"От этих выборов, конечно, многое зависит, но говорить, что нас ожидает катастрофа, если, например, будет переизбран Трамп, или у нас все будет абсолютно хорошо, если будет избран Байден, нельзя", - комментирует Кочетков.

Стоит отметить, что поддержка Украины останется, но ее условия будут зависеть от того, кто будет в Белом доме - в зависимости от этого, они будут более или менее жесткими.

"Об этом надо договариваться, а чтобы не возникало таких вопросов, надо было делать все для двухпартийной поддержки, которая была у Украины в начале полномасштабного вторжения. К сожалению, мы ее определенным образом потеряли", - отметил эксперт.

Военная помощь США: что известно

Напомним, что Конгресс США не согласовал помощь Украине на 61 млрд долларов и ушел на каникулы. В Белом доме считают, что республиканцы не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа.

Валерий Клочок рассказал, какую помощь Украина получит в 2024 году от США. Европа сейчас активно апеллирует к Конгрессу. Борель, понимая критическую ситуацию в Конгрессе, заявил, что Украине будет очень сложно без помощи.

В США объяснили, почему не выделяют помощь Украине. Джонсон утверждает, что администрация Байдена якобы не предоставила информацию о стратегии, которая поможет Украине одержать победу.

Больше политических новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США военная помощь выборы в США
Реклама

Главное за день

"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

23:58 Украина
Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке

Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке

22:40 Украина
Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

22:17 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

04:37

Раскрыта цена и характеристики нового украинского дрона на 750 км

03:33

"Условия будут другие": эксперт раскрыл, как выборы США повлияют на помощь Украине

03:00

У Димы Коляденко новые отношения - и это не Ирина Билык

02:35

Что делать, если медленно уходит вода: 3 хитрости, которые точно помогут

02:05

Что известно о фальшивом диктаторе: неожиданная версия насчет двойников Путина

Победы Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - КоваленкоПобеды Украины в 2024-м не будет, придется воевать как минимум три года - Коваленко
01:34

От чего зависит победа Украины в войне: Свитан назвал два сценария

00:04

Адель подписала нового супруга на жесткий брачный контракт - СМИ

17 декабря, воскресенье
23:58

"Мощно было": Зеленский прокомментировал атаку беспилотниками по РФ

22:44

"Можем сказать на эмоциях": Решетник впервые высказался про развод с женой

Реклама
22:40

Не дают передохнуть даже ночью: оккупанты изменили тактику в Авдеевке

22:17

Накрыла почти 8-бальная буря: страну накрыл мощный геомагнитный шторм

22:11

Поляки собираются заблокировать пункт пропуска на границе с Украиной до 8 марта

21:09

Под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

21:02

Китайський гороскоп на завтра 18 декабря 2023: Быку - популярность, Коню - потребность в помощи

21:01

Оккупанты "похоронили" звезду "Дизель Шоу" - актриса ответилаВидео

21:01

Помогли Украине уничтожить Су-25: россияне собственноручно сбили свой истребитель

20:48

Церковный праздник 18 декабря: почему завтра нельзя пить алкоголь и есть мясо

20:39

В кабинете Залужного нашли прослушку: стали известны детали

20:35

Виталий Портников. Залужный готовит новое наступлениеВидеоблоги

20:26

Как "Бандитский Петербург" превратился в "путинскую Россию"мнение

Реклама
20:24

Россияне в панике: в Белгородской области уничтожен весь опорный пункт оккупантов

19:38

Путин хочет провести выборы на оккупированных территориях: в разведке раскрыли план диктатора

19:37

Налетит штормовой ветер: синоптики предупреждают об опасности

19:01

Лунный календарь 18 декабря 2023: негатив в этот день возвращается, как бумеранг

18:50

Было много самолетов и другая техника: подробности атаки беспилотников по аэродрому

18:43

В политической неопределенности, но СМИ сгущают краски: Коваленко объяснил ситуацию на фронтеВидео

18:33

Что обязательно должно быть на рождественском столе: как привлечь счастье и достатокВидео

18:26

Байрак намылилась в Одессу и назвала себя самой большой патриоткой Украины

17:56

Украина зимой откажется от контрнаступления: депутат назвала условие

17:52

Сгорели под Авдеевкой: ВСУ уничтожили 5 батальонов россиян, которые хотели окружить город

17:39

Когда Конгресс США примет помощь Украине: эксперт раскрыл два варианта событийВидео

17:11

Украину накрывает мощный циклон: где будет бушевать сильный ветер с дождем и снегом

17:05

Качественная рыба выглядит так: как выбрать селедку

16:28

Этого лучше избегать: как не надо украшать стол на Новый 2024 год

16:05

Силы обороны не могут обойтись без мобилизации - Буданов

15:45

РФ засылает ДРГ в двух областях: в Белгородской области заявили о начавшихся бояхВидео

15:37

Нашли замену Кравец: кто вернул Вечерний Квартал к привычному формату

15:29

Потеряете всю удачу, если вынесете это из дома: что нельзя делать 18 декабря

14:57

Путин перешел к открытым выпадам: одной стране Запада уже угрожает "проблемами"Видео

14:56

У Зеленского разнесли новые бредни Путина и назвали путь к завершению войны

Реклама
14:50

Какой будет политика США в отношении НАТО, если президентом станет Трамп: эксперт раскрыл деталиВидео

14:23

"Он лгал всем": друг Мэттью Перри удивил признанием о его последних днях

14:14

Оттает за пару минут: как очистить автомобиль от льда

14:09

С Рождеством 2023 - поздравления и красивые картинки

13:55

ВСУ могут пойти в новое наступление: названы вероятные направления и сроки

13:53

"Киркоров – индеец": Галкин выпил и феерично выступил на юбилее у МакаревичаВидео

13:46

Некоторые БПЛА долетели: кадры и подробности атаки на аэродром в Ростовской области

13:43

Настоящее чудо: тяжелобольная Тышкевич рассказала на видео про свое состояниеВидео

13:20

Какие у человека есть инстинкты: интереснейшие сведения о загадках сознания

12:57

Идеально для оккупантов: Balenciaga создала платье из пакетов и загремела в "топы" сети

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять