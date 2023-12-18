'Условия будут другие': эксперт раскрыл, как выборы США повлияют на помощь Украине

Кочетков подчеркнул, что поддержка Украины останется, но ее условия будут зависеть от того, кто будет в Белом доме.

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Как выборы США повлияют на военную помощь Украины / коллаж: Главред, фото: ОПУ

В 2024 году должны состояться президентские выборы в Соединенных Штатах. В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, какое влияние они окажут на помощь Украине в следующем году.

"Честно говоря, у нас преувеличивают влияние личностей – в случае с выборами президента Соединенных Штатов мы проецируем собственное представление того, что происходит в стране, на другой стране. То есть условно вместо Януковича придет Порошенко, и будет полностью другая, диаметрально противоположная политика", - отметил эксперт.

Он добавил, что в Соединенных Штатах такого быть не может. Там полномочия президента США достаточно мощные, но на внешнеполитическую деятельность, в частности, на поддержку Украины, влияют и Сенат, и Конгресс, и другие учреждения, то есть там есть достаточно сложная система балансов.

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"От этих выборов, конечно, многое зависит, но говорить, что нас ожидает катастрофа, если, например, будет переизбран Трамп, или у нас все будет абсолютно хорошо, если будет избран Байден, нельзя", - комментирует Кочетков.

Стоит отметить, что поддержка Украины останется, но ее условия будут зависеть от того, кто будет в Белом доме - в зависимости от этого, они будут более или менее жесткими.

"Об этом надо договариваться, а чтобы не возникало таких вопросов, надо было делать все для двухпартийной поддержки, которая была у Украины в начале полномасштабного вторжения. К сожалению, мы ее определенным образом потеряли", - отметил эксперт.

Военная помощь США: что известно

Напомним, что Конгресс США не согласовал помощь Украине на 61 млрд долларов и ушел на каникулы. В Белом доме считают, что республиканцы не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа.

Валерий Клочок рассказал, какую помощь Украина получит в 2024 году от США. Европа сейчас активно апеллирует к Конгрессу. Борель, понимая критическую ситуацию в Конгрессе, заявил, что Украине будет очень сложно без помощи.

В США объяснили, почему не выделяют помощь Украине. Джонсон утверждает, что администрация Байдена якобы не предоставила информацию о стратегии, которая поможет Украине одержать победу.

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