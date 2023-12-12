"Нет понятной стратегии": в США объяснили, почему не выделяют помощь Украине

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назвал встречу с Владимиром Зеленским "хорошей".

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Майк Джонсон рассказал, выделит ли США помощь / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

В США заявили, что пока не могут выделить Украине большой пакет военной помощи, так как не имеют ясности в вопросе стратегии. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время он назвал встречу с президентом "хорошей" и акцентировал внимание на том, что американский находится на одной стороне с Украиной в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Джонсон утверждает, что Администрация Байдена якобы не предоставила информацию о стратегии, которая поможет Украине победить.

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"То что просит администрация Байдена - это дополнительные миллиарды долларов, без соответствующего надзора и понятной стратегии победы, и без ответов для американского народа. Также с первого дня я четко выразил, что первым условием является наша национальная безопасность прежде всего. Граница (США, - ред.) - это абсолютная катастрофа", - сказал Джонсон.

Помощь Украине от США

11 декабря президент Владимир Зеленский начал свой визит в США. Это уже третий визит Зеленского в Вашингтон с момента начала войны на Украине. Он происходит в критический момент переговоров Конгресса о чрезвычайной помощи Украине.

Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины. Обязательство Вашингтона поддерживать Киев против российской агрессии является непоколебимым, а сама Украина имеет огромное значение для безопасности Америки.

Позже появились первые подробности визита Зеленского в США. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что встреча была очень продуктивной.

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