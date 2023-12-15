Сближение с ЕС и НАТО, изменение позиции Китая и претензии соседей: Александр Кочетков – о 2024 году для Украины

В 2024 году Украина получит официальный статус страны-кандидата в члены ЕС, но в практическом смысле это мало что даст Украине, считает эксперт.

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В 2024 году Украина получит официальный статус страны-кандидата в члены ЕС - Кочетков / Главред

Международная поддержка Украины на втором году полномасштабной войны претерпевает изменения. На это влияют сразу несколько факторов, в частности, предстоящий избирательный цикл в США и странах Евросоюза, который запланирован на 2024 год, и отношения двух гегемонов, США и Китая.

В интервью Главреду политический аналитик Александр Кочетков рассказал, что будет влиять на поддержку Украины со стороны США и Европейского Союза, как изменятся отношения РФ с Китаем как ее основным союзником и чего ждать Украине от ближайших соседей.

В 2024 году должны состояться президентские выборы в Соединенных Штатах. Какое влияние они окажут на помощь Украине в следующем году?

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Честно говоря, у нас преувеличивают влияние личностей – в случае с выборами президента Соединенных Штатов мы проецируем собственное представление того, что происходит в стране, на другую страну. То есть условно вместо Януковича придет Порошенко, и будет полностью другая, диаметрально противоположная политика.

В Соединенных Штатах такого быть не может. Там полномочия президента США достаточно мощные, но на внешнеполитическую деятельность, в частности, на поддержку Украины, влияют и Сенат, и Конгресс, и другие учреждения, то есть там действует достаточно сложная система балансов. От этих выборов, конечно, многое зависит, но говорить, что нас ожидает катастрофа, если, например, будет переизбран Трамп, или у нас все будет абсолютно хорошо, если будет избран Байден, нельзя.

Поддержка Украины останется, но ее условия будут зависеть от того, кто будет в Белом доме – в зависимости от этого, они будут более или менее жесткими. Об этом надо договариваться, а чтобы не возникало таких вопросов, надо было делать все для двухпартийной поддержки, которая была у Украины в начале полномасштабного вторжения. К сожалению, мы ее каким-то образом потеряли.

А если говорить в целом о поддержке Запада, ведь от некоторых стран уже звучат заявления о возможном уменьшении помощи Украине? Что будет влиять на объемы военной помощи в следующем году, и как на это будут реагировать другие страны?

Украинской власти надо быть гибкой и понимать, что в политике не бывает ничего устойчивого. Эмоциональная поддержка будет сохраняться постоянно, как и поддержка оружием, боеприпасами и деньгами будет продолжаться независимо от того, как будет складываться ситуация на фронте и внутри Украины. Но эту эмоциональную поддержку надо было постепенно заменять на практические интересы. То есть чтобы нас поддерживали не только потому, что люди в цивилизованной стране страдают, а потому, что им интересно нас поддерживать, потому что это укладывается в логику их собственных интересов. В частности, уже давно нужно было переводить поддержку Украины на бизнес-рельсы. То есть стоило переводить и договариваться со странами, чтобы те средства, которые они выделяют нам, направляли непосредственно на развертывание собственных производств, которые разворачивают, расконсервируют производственные линии, начинают заниматься бизнесом и производят нужное Украине оружие. Ведь текущая ситуация не такая, как была во время Второй мировой войны, когда в нее были втянуты все страны Запада.

Сейчас это потихоньку происходит, но поздно, поэтому здесь могут возникнуть определенные проблемы. Потому нужно постоянно мониторить, анализировать ситуацию и искать возможности, а не считать, что нам все должны, и все будет так, как в начале.

Стоит ли нам ожидать в следующем году того, что уже было обещано, например, самолетов F-16 – Запад будет на это способен?

Запад может сделать очень много, если он захочет, и если он будет видеть смысл в таких действиях. Пока что он не очень напуган Россией - он видит, что РФ не такая мощная, как казалось, если даже Украина может ее сдержать. А вот в промышленном смысле они способны производить очень много техники - даже отдельно взятая Германия способна закрыть все потребности Украины в любом оружии и любом его количестве, если она бы начала заниматься этим серьезно.

Впрочем, все страны Запада выполнят обещания, которые давали Украине в рамках Рамштайнов. А вот на превышение планов рассчитывать не надо, потому что о каждом увеличении помощи нужно договариваться отдельно, и сейчас это уже надо аргументировать, предлагать что-то взамен, и брать на себя обязательства. Потому что на Западе не понимают подхода, когда от них требуют поставок за соблюдением сроков, но ничего не дают взамен.

Как вы думаете, есть ли у Украины перспективы по евроинтеграции –можем ли мы рассчитывать на вступление или по крайней мере на сближение с ЕС и НАТО в 2024 году?

Сближение, безусловно, будет, а вот вступление (я в этом пессимист) возможно лет за 10. это будет зависеть от развития военных действий, ведь фронт сейчас определяет абсолютно все. Но мы слишком многого ожидаем как от членства в НАТО, так и от членства в Евросоюзе.

Например, в первом случае мы думаем, что это гарантированная безопасность, потому что приедут войска НАТО и начнут воевать за нас. Но так не будет. Приведу один пример – в НАТО во время войны приняли решение о не поставках летальных видов оружия в Украину. То есть военный блок не поставляет оружие – он поставляет гуманитарную помощь, топливо, медикаменты, которые тоже нужны, но не оружие.

Поэтому мы превышаем ожидания от этой бюрократической структуры. Так же и членство в ЕС не означает, что товары высокого качества попадут на наш рынок совершенно бесплатно. Членство ни в НАТО, ни в ЕС не решает проблем безопасности для Украины, пока она сама не начнет их решать. Евроинтеграция может быть лишь дополнительным инструментом, потому что кроме прав, которые она предоставляет, есть и обязанности, к которым мы не очень готовы.

А в чем именно будет заключаться сближение – каким может быть горизонт на следующий год?

Могут быть более конкретизированы планы вступления в НАТО – подгонка определенных стандартов и тому подобное. Относительно вступления в ЕС, скорее всего, будет объявлен план приема в какой-то перспективе, озвучены условия. То есть будет определенный бюрократический документ, который подчеркивает, что Украина будет в ЕС и НАТО.

Скорее всего, в 2024 году Украина получит официальный статус страны-кандидата в члены ЕС. Однако в практическом смысле кандидатство в ЕС ничего пока не дает.

Сейчас у Украины существует проблема на границе с Польшей, Словакией и Венгрией, которая тоже присоединилась к блокаде. От чего будут зависеть наши отношения с ближайшими соседями, и как это может влиять на евроинтеграцию?

С Польшей проблемы понемногу решаются. У нас возник определенный эгоизм – это исходит от власти, но это очень увлекает и рядовых украинцев. Мол, все должны нам, поэтому мы можем делать все, что захотим. И блокирование украинского автотранспорта не только потому, что перевозчики, в частности польские и словацкие, хотят получить лишнюю копейку, но и потому, что недовольны ситуацией, которую они считают несправедливой. А именно, по их мнению, почему украинцы получают больше при непонятных условиях, чем они.

Такие проблемы будут возникать постоянно – безоблачной жизни не бывает даже в Европейском Союзе. Эгоистичные настроения всегда будут существовать, тем более, что экономическая ситуация в мире в целом не очень хорошая. Поэтому все будут искать возможности, как что-то себе прихватить за счет соседей. Но дипломатия для того и существует, чтобы заранее разбираться с подобными проблемами и искать варианты их нейтрализации еще до возникновения самой проблемы. Именно этого нами не было сделано: мы считали, что поляки – наши лучшие друзья, и от них нельзя ожидать плохого. Польское руководство, конечно, готово поддерживать Украину, но оно значительно больше учитывает собственных избирателей, чем украинцев. И это совершенно естественно, как и то, что подобные акции определенным образом имеют еще и дополнительную финансовую поддержку со стороны России, которая использует все свои возможности, чтобы доставить трудности Украине. И мы в ответ РФ должны делать то же самое.

Как на ситуацию в Украине будут влиять отношения США и Китая – в чем это будет проявляться?

Отношения Китая и США имеют решающее значение. Именно их взаимоотношения будут проектироваться на войну, которую начала Россия против Украины, ведь ее обе страны считают второстепенной. Недавно ушел из жизни Генри Киссинджер, который, между прочим, является автором концепции треугольника – отношений Советского Союза (а затем – России), Китая и Соединенных Штатов. Из этой концепции следует, что Соединенные Штаты должны конкурировать с одним из углов этого треугольника, но иметь партнерские отношения с другим.

И вот сейчас соединительные Штаты пытаются как-то уменьшить напряжение в отношениях с Китаем. Китай тоже очень этого хочет, потому что он хочет экономически захватить мир, а не воевать. Тем более, со Штатами. И Китай, кстати, раздражает война в Украине, которая затягивается, потому что война в Европе так или иначе ее истощает. А Европа для Китая – это рынок сбыта.

Если снижение напряженности между США и Китаем продолжится, Китай все больше начнет влиять на Россию. Пока что он позволяет другим странам из сферы своего влияния, например, Северной Корее, помогать России. Затем это разрешение на помощь будет постепенно уменьшено, а с другой стороны Китай будет более идейно выполнять определенные предостережения Соединенных Штатов по поставкам в РФ товаров двойного назначения. Но Россия пытается искать другие варианты, что-то производить сама. Поэтому война на истощение, если США и Европа не будут в этом смысле работать на полную, будет не в пользу Украины.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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