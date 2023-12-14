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Конгресс США не согласовал помощь Украине на 61 млн долларов и ушел на каникулы

Юлия Закрепа
14 декабря 2023, 13:39
В Белом доме считают, что республиканцы не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа.
Конгресс США не согласовал помощь Украине на 61 млн долларов и ушел на каникулы
США не приняли помощь Украине / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, скриншот: видео

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон не поддержал предложение о продлении на неделю работы обеих палат Конгресса США для принятия дополнительного финансирования для Украины перед Рождеством.

В Белом доме считают, что республиканцы не должны возвращаться домой на праздники, когда еще есть важная работа.

"Как вы слышали вчера от президента, американский народ не будет отворачиваться от Украины и ее борьбы за свободу против тирании. Однако спикер Джонсон сказал, что Палата представителей завершит свою работу завтра без согласования вопросов границы, без финансирования Израиля, без финансирования насущных потребностей для Украины", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

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По ее словам, такой шаг только поощряет потенциальных агрессоров в глобальном масштабе, поскольку за действиями Конгресса США наблюдают в Москве, Пекине и Тегеране. Пресс-секретарь также подчеркнула, что республиканцы из Палаты представителей не должны возвращаться домой на праздники, когда нужно предпринять жизненно важные шаги для безопасности США и мира.

Напомним, что Зеленский раскрыл детали переговоров с Джо Байденом. Президент Украины прокомментировал свой визит в Вашингтон и сообщил о положительном результате переговоров с президентом США.

Стало известно, что Байден готов к соглашению с республиканцами. Украина не должна быть заложницей ситуации, вопрос с пакетом помощи следует решить путем компромисса, сказал американский президент Джо Байден.

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война в Украине новости США Конгресс США
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