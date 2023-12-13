Детали переговоров с Байденом: Зеленский сообщил о хороших новостях

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свой визит в Вашингтон и сообщил о результате переговоров с президентом США Джо Байденом.

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Зеленский раскрыл детали переговоров с Джо Байденом / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Владимир Зеленский поблагодарил президента США за военную помощь и рассказал планы на 2024 год. Об этом президент Украины написал в X (бывший Twitter).

По словам Зеленского, он счастлив возвращаться в Белый дом уже в третий раз с начала полномасштабной войны. Президент Украины выразил свою благодарность Соединенным Штатам за поддержку Украины, в частности за объявленный пакет военной помощи в размере 200 миллионов долларов.

"В Черном море мы одолели российский флот. Наш морской экспорт восстановился и укрепляет как нашу экономику, которая сейчас растет на 5%, так и глобальную продовольственную безопасность", – написал президент Украины.

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По его словам, Киев и Вашингтон движутся в правильном направлении. Он также добавил, что во время встречи с Джо Байденом, президенты обсуждали пути продвижения вперед.

"У нас есть четкие и достижимые приоритеты на 2024 год, среди которых лишение России преимущества в воздухе и срыв ее наступательных операций, совместное производство вооружений, использование замороженных российских активов для поддержки Украины",– сказал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что свобода должна быть хорошо вооружена и защищена.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, Соединенные Штаты предоставляют Украине новый пакет военной помощи на 200 миллионов долларов. В рамках этого пакета предусмотрены поставки ракет и другого военного оборудования.

Обе политические партии в Конгрессе США выражают поддержку оказанию помощи Украине. Администрация Белого дома готова к согласованию с республиканцами вопроса границы, чтобы они поддержали голосование по финансированию поддержки Украины. Президент Джо Байден подчеркнул, что Киев не должен стать заложником в этом вопросе.

Также, по убеждению президента США Джо Байдена, будущее Украины связано с НАТО.

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