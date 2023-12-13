Могут ли ехать из Украины мужчины с бронью от мобилизации: пограничники объяснили

Мужчины, которые получили бронь от мобилизации от своего работодателя, могут выезжать из Украины в военное положение, если им оформили командировку за границу.

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В ГПСУ напомнили, что выезд мужчин регулируется постановлением Кабмина / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/pg/DPSUkraine

Мужчины, которые получили бронь от мобилизации от своих работодателей, могут выезжать из Украины во время военного положения, если им оформили командировку за границу. Разъяснение опубликовано на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Потом, на пункте пропуска нужно предъявить все соответствующие документы. В ведомстве напомнили, что этот момент регулируется постановлением Кабмина от 03.03.2022 № 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения".

Для подтверждения оснований пересечения госграницы на выезд (кроме документов, указанных в статье 2 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины") человек должен подать также:

видео дня

выписку из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета министров от 03.03.2022 № 194);

документы о командировке за границу.

Мобилизация в Украине и выезд за границу

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

Отметим, в Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин.

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