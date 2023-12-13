УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Могут ли ехать из Украины мужчины с бронью от мобилизации: пограничники объяснили

Дмитрий Видоменко
13 декабря 2023, 11:21
Мужчины, которые получили бронь от мобилизации от своего работодателя, могут выезжать из Украины в военное положение, если им оформили командировку за границу.
Пограничники, мужчины
В ГПСУ напомнили, что выезд мужчин регулируется постановлением Кабмина / коллаж Главред, фото УНИАН и facebook.com/pg/DPSUkraine

Мужчины, которые получили бронь от мобилизации от своих работодателей, могут выезжать из Украины во время военного положения, если им оформили командировку за границу. Разъяснение опубликовано на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Потом, на пункте пропуска нужно предъявить все соответствующие документы. В ведомстве напомнили, что этот момент регулируется постановлением Кабмина от 03.03.2022 № 194 "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных в условиях правового режима военного положения".

Для подтверждения оснований пересечения госграницы на выезд (кроме документов, указанных в статье 2 закона "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины") человек должен подать также:

видео дня
  • выписку из приказа Министерства экономики (согласно пункту 5 постановления Кабинета министров от 03.03.2022 № 194);
  • документы о командировке за границу.

Мобилизация в Украине и выезд за границу

Женщины, у которых есть медицинское либо фармацевтическое образование, обязаны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. И, соответственно, они получат статус военнообязанных граждан, для которых выезд за границу ограничен. Об этом заявил член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента Зеленского в Раде Федор Вениславский.

Адвокат Ростислав Кравец объяснил, что на сегодняшний день фактически по закону запрета выезда мужчин за границу нет. Все происходит "исключительно в ручном режиме".

Отметим, в Верховной Раде не исключают, что в Украине могут усилить мобилизацию, если страна-агрессор Россия мобилизует несколько сотен тысяч мужчин.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация в армию пограничники Госпогранслужба пограничный контроль
Реклама

Главное за день

Россия готовит новую мобилизацию: в Британии раскрыли планы Путина и назвали цифры

Россия готовит новую мобилизацию: в Британии раскрыли планы Путина и назвали цифры

11:42 Мир
После США Зеленский поехал в Норвегию: в чем цель визита

После США Зеленский поехал в Норвегию: в чем цель визита

11:00 Украина
Уступки в обмен на военную помощь Украине: Байден готов к сделке с республиканцами

Уступки в обмен на военную помощь Украине: Байден готов к сделке с республиканцами

10:43 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:42

Россия готовит новую мобилизацию: в Британии раскрыли планы Путина и назвали цифры

11:36

Это только начало: эксперт предупредил о новых целях для хакерских атак РФ

11:21

Могут ли ехать из Украины мужчины с бронью от мобилизации: пограничники объяснили

11:12

Китайский гороскоп на завтра 14 декабря: Драконам - споры и скандалы, Кабанам - страх

11:00

После США Зеленский поехал в Норвегию: в чем цель визитаФотоВидео

В Киеве - взрывы, РФ атаковала баллистикой: более 50 человек пострадали, есть разрушенияВ Киеве - взрывы, РФ атаковала баллистикой: более 50 человек пострадали, есть разрушения
10:57

С этим справятся только люди с высоким IQ: нужно найти оленя среди медведей

10:54

Скончался популярный американский актер, звезда "Доктора Хауса"

10:49

Какая была цель атаки по "Киевстару": ответ эксперта по кибербезопасности

10:43

Уступки в обмен на военную помощь Украине: Байден готов к сделке с республиканцами

Реклама
10:35

Денежный гороскоп на 2024 год: эти 4 знака зодиака будут зарабатывать больше всех

10:35

Мы хотим, чтобы Украина победила в войне - Байден

10:30

Атаку на Киевстар готовили несколько месяцев, к ней могут быть причастны спецслужбы РФ - КорсунЭксклюзив

10:29

В Загребе устроили рождественские праздники для украинских детей при поддержке президента Favbet Foundation Андрея Матюхи новости компании

10:18

"Начало освобождения Горловки": полковник рассказал о деталях наступления ВСУ

09:53

Ракетный удар по Киеву: Зеленский рассказал о новой "мощной договоренности"

09:50

Войска РФ потеснили ВСУ на левобережье Херсонщины – ISW

09:42

Даже тереть не нужно: как осветлить швы на плитке в ванной за 5 минут

09:34

В Одесской области ночью гремели взрывы: что известно об атаке российских дроновФото

09:25

Целью был объект критической инфраструктуры: новые детали ракетного удара по Киеву

09:23

Россия превращается из публичного дома в концлагерьмнение

Реклама
08:59

Байден ответил, станет ли Украина членом НАТО

08:53

Наступление РФ на новом направлении: эксперт назвал 3 города, которые под угрозой

08:39

Церковный праздник 14 декабря: пить, спорить и есть мясо в этот день строго запрещено

08:21

Лунный календарь 14 декабря 2023: день, когда надо очень постараться сдержать эмоции

08:14

"План войны на 2024 год": Зеленский назвал Байдену 2 ключевые задачи

08:02

"Абсолютное безумие": Зеленский ответил, отдаст ли Украина территорию ради мираФото

07:35

Ночью РФ ударила по Киеву десятью ракетами: сколько удалось сбить

06:43

Как помочь маленьким производителям начать делать оружиемнение

05:30

В России сорвалась поставка Ту-214: СМИ объяснили связи с войной

04:10

Украинка с самыми большими скулами накачала монструозные ягодицы силиконом

03:40

У вас есть только 11 секунд: только самые внимательные найдут картошку среди кошек

03:05

Дженнифер Энистон рассказала, каким был день перед смертью Мэттью Перри

02:42

Чтобы не гнилой и не кислый: как выбрать ананас на Новый Год

02:14

Как убрать лед в холодильнике, не размораживая его: 3 необычных способа

01:30

РФ готовит массированный ракетный удар: названы вероятные сроки новых обстрелов

01:08

Это рождественский подарок Путину: Байден о непринятии Конгрессом помощи Украине

01:02

Морщинки и лохматые брови: Каменских показала свое настоящее лицо без фильтров

00:40

Россияне лезут со всех направлений: третьи сутки под Авдеевкой не утихают "горячие" бои

12 декабря, вторник
23:40

Помощь на 200 млн долларов: что получит Украина в рамках нового пакета

23:33

Совсем не Анна Австрийская: как сейчас выглядит 89-летняя Алиса Фрейндлих

Реклама
23:04

"В ближайшее время будут новые инициативы": Данилов сделал жесткое заявление о мобилизации

22:54

Впервые после смерти мужа: мрачную Сандру Буллок подловили папарацци

22:28

Враги сожгли родную хату: Иво Бобул посетовал, как в Крыму спалили его дом

22:27

США не смогут утвердить помощь до Рождества - лидер республиканцев после встречи с Зеленским

22:25

Там полигон по уничтожению: эксперт рассказал о ситуации под Бахмутом

22:19

Тома Круза подловили за ласками с дочерью депутата Госдумы террористической РФ

21:50

Зеленский встретился с Байденом и рассказал о выделении новой помощи от США

21:38

На фронте погиб один из создателей "Захара Беркута" и "Киборгов" Руслан Володин

21:25

"Лежу ровно": победительница "Евровидения" опубликовала фото из больницы

21:13

Венгры Закарпатья написали письмо Орбану о вступлении Украины в ЕС: тот ответил

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять