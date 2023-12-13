Уступки в обмен на военную помощь Украине: Байден готов к сделке с республиканцами

Украина не должна быть заложницей ситуации, вопрос с пакетом помощи следует решить путем компромисса, сказал американский президент Джо Байден.

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Мы готовы к компромиссу с Республиканской партией - Байден / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, посольство Украины в США

Демократическая и Республиканская партии США в Конгрессе поддерживают оказание помощи Украине. Белый дом готов найти компромисс с республиканцами по границе, чтобы они разблокировали голосование о финансировании поддержки украинского государства. Киев не должен быть заложником ситуации. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден.

В ходе совместной с президентом Зеленским пресс-конференции он сказал о том, что готов к компромиссу с республиканцами относительно финансирования границы. Такой шаг должен помочь разблокировать помощь Украине.

Глава Белого дома акцентировал внимание на том, что Украину поддерживают обе партии, а сама страна не должна быть заложником внутриполитической ситуации.

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"Демократия основывается на компромиссе, и мы готовы к такому компромиссу. Держать финансирование Украины в заложниках в попытке протолкнуть крайнюю республиканскую партийную повестку дня на границе — это неправильно", - отметил Джо Байден и подчеркнул, что работа с демократами и республиканцами по данному вопросу уже идет.

Помощь Украине от США

В Сенате США 7 декабря провалили голосование за пакет помощи Украине и Израилю. Инициатива предполагает 60 миллиардов долларов финансирования военной помощи Украине. Принятие инициативы срывают республиканцы, которые настаивают на том, чтобы была усилена граница с Мексикой. Байден назвал позицию республиканцев "политическим шантажом".

Глава Белого дома Джо Байден призвал Конгресс проголосовать помощь Украине и "не делать большой подарок Путину". Если парламент этого не сделает, американские законодатели фактически "поздравят" президента страны-агрессора России.

США не смогут утвердить помощь до Рождества, сказал лидер Республиканцев в Сенате Митч Макконнелл. Также он призвал Байдена активно участвовать в диалоге с Республиканской партией, поскольку переговоры зашли в тупик.

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