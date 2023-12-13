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Это рождественский подарок Путину: Байден о непринятии Конгрессом помощи Украине

Елизавета Бельмас
13 декабря 2023, 01:08
Во время встречи с Зеленским Байден прокомментировал ситуацию в Конгрессе США и рассказал, к чему приведет непринятие пакета помощи Украине.
Байден о непринятии Конгрессом помощи Украине
Байден о непринятии Конгрессом помощи Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Сегодня, 13 декабря, Зеленский во время визита в США провел переговоры с Байденом. Во время них президент США отреагировал на ситуацию с предоставлением помощи Украине. Об этом сообщает CNN.

Глава США Джо Байден заявил, что если Конгресс не примет решение о предоставлении помощи Украине и Израилю, то это станет поздравлением с Рождеством для российского президента.

"Конгресс должен принять дополнительное финансирование для Украины до того, как они уйдут на праздничные каникулы, до того, как они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они только могут сделать", - сказал Байден в Овальном кабинете вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Также Байден объявил о выделении Украине дополнительных 200 миллионов долларов.

Зеленский в США

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон на фоне задержки решения вопроса о выделении Украине большого пакета военной помощи. Эта встреча Зеленского с законодателями на Капитолийском холме оказалась "очень продуктивной". Об этом заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Затем президент отправился на встречу с президентом США. СМИ сообщают, что встреча президентов прошла в Овальном кабинете. Джо Байден подписал документ о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов.

При этом, лидер Республиканской партии в Сенате Митч Макконнелл исключил утверждение военной помощи Украине до Рождества. Это, цитирует законодателя The Hill, "практически невозможно". Макконнелл призвал Байдена более активно участвовать в переговорах, которые зашли в тупик.

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