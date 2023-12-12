УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

Юрий Берендий
12 декабря 2023, 17:21
В Белом доме отметили, что если не продолжить финансирование Киева, это ослабит способность Украины к самозащите, что будет лишь на руку амбициям Путина.
Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление
Отсутствие помощи помешает способности Украины удерживать свою территорию/ Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Отсутствие финансирования для поддержки Украины в войне с Россией со стороны США ослабит способность Киева к самозащите. Об этом предупредил Джейк Салливан, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности, передает Guardian.

Выступая на форуме Wall Street Journal, он сказал, что если помощь США больше не будет предоставляться, это повредит способности Украины удерживать свою территорию.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон в попытке спасти критически важный пакет военной помощи на сумму 61 миллиард долларов.

видео дня

Таокж, сегодня 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки, где он имеет запланированные встречи. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечают журналисты, Владимир Зеленский проведет встречу с сенаторами США для того, чтобы они поддержали предложение Джо Байдена выделить более 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

Зеленский проведет встречу с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом за закрытыми дверями. Кроме того, он ведет переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где главной темой также является помощь Украине.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, на секретном брифинге в Сенате США, предназначенном для обсуждения помощи Украине и Израилю, представители Демократической и Республиканской партий вступили в спор. Вместо разговора о войне России против Украины, докладчик от республиканцев открыто высказывал критику в отношении границы и громко выступал против одного из генералов.

Кроме того, Белый дом сообщил о подписании заявления о совместном производстве и обмене техническими данными между США и Украиной. Это направлено на удовлетворение оперативных потребностей украинских Вооруженных сил через укрепление сотрудничества в оборонно-промышленных базах.

Администрация Байдена также предупредила, что отказ от поддержки Украины может иметь серьезные последствия, указывая на готовность Соединенных Штатов вступить в войну в случае агрессии России против любой страны-члена НАТО, если поддержка Украины будет отменена.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США военная помощь
Реклама

Главное за день

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

17:21 Мир
Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев - OSINT

Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев - OSINT

17:20 Украина
Проблемы с сигналами о тревогах и "лежащие" терминалы: что известно о сбое в "Киевстаре" из-за кибератаки врагов

Проблемы с сигналами о тревогах и "лежащие" терминалы: что известно о сбое в "Киевстаре" из-за кибератаки врагов

16:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:11

Украина может остаться без помощи США уже через три недели: все подробности

18:03

Чем заставить волосы расти: эти простые советы помогут получить хорошую шевелюруВидео

18:00

Не усохнет до весны: как сохранить чеснок даже в квартире

17:58

Женщина намазала ржавый слив томатным соусом: результат сразил ее наповал

17:55

Евгений Карась. "Все плохо, зрада, отступление..." Хватит ныть!Видеоблоги

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
17:48

Час без связи - огромные убытки: нардеп о последствиях атаки на "Киевстар"

17:21

Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

17:20

Россия нацелилась на еще один город под Бахмутом: его потеря изменит ход боев - OSINT

17:00

Какой водой нужно умыться 14 декабря, чтобы стать здоровым: приметы и запреты

Реклама
16:50

"Ситуация сложная": россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление

16:37

Купянск: что нужно знать о наступлении оккупантовмнение

16:21

Проблемы с сигналами о тревогах и "лежащие" терминалы: что известно о сбое в "Киевстаре" из-за кибератаки врагов

16:20

Оккупанты давят на Бахмут: перебрасывают дополнительные резервы на фронт - Сидорин

16:01

"Людей им не жалко": в ВСУ раскрыли детали массированного наступления россиян

16:00

"Авдеевку не сдадим": генерал-разведчик назвал год коренного перелома в войне

15:59

Украинские хакеры "положили" всю РФ: Кремль потерял контроль над налогами и сборами

15:58

Словакия резко передумала: не будет блокировать переговоры ЕС-Украина

15:54

Хотят ли украинцы продолжать бороться против России: результаты опроса

15:40

Больше половины украинцев готовы бороться с РФ даже без помощи Запада - опрос

15:35

В спортклубе Порошенко "5 элемент" будут объявлять "санитарный перерыв" и звонить нардепам после появления ТЦК

Реклама
15:30

Курс доллара идет на спад: эксперт спрогнозировал, что с ним будет до конца года

15:24

Тоня Матвиенко рассказала, что похудела на 10 килограмм

15:20

10 признаков того, что вы стары: врач рассказала, как остановить старение

15:17

Церковный праздник 13 декабря: почему сквернословие может обратится проблемами со здоровьем

15:05

Кто из украинцев может платить за коммуналку вполовину меньше: ответ Пенсионного

14:58

Это самый нашумевший салат Нежность: рецепт закуски на Новый год 2024

14:52

Решение найдено: Туск анонсировал быстрое разблокирование границы с Украиной

14:38

Лилия Ребрик умилила признанием в любви своему мужу

13:57

"Это нападение на всех нас": премьер-министр Польши высказался о войне в Украине

13:51

"Горловка - это Украина": Зеленский показал, как ВСУ подняли флаг в Горловке

13:37

"Тактика тупая – лезут и лезут": Барабаш назвал главную цель РФ в Авдеевке

12:52

"Боялась умереть": дочь Нины Матвиенко впервые прокомментировала причины смерти

12:50

Алина Михайлова. Я воюю не за то, чтобы кто-то пил кофе или таскал гириВидеоблоги

12:28

Муж больной Катерины Тышкевич рассказал о новых трудностях со здоровьем актрисы

12:21

Беззубый и заплывший: Филипп Киркоров совсем сдалВидео

11:59

Сбой в работе Киевстар: что случилось с нацроумингом и почему он не работает

11:55

Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины

11:53

Россияне не могут наступать ночью: британская разведка назвала причину

11:38

У Софии Ротару оккупанты отжали гостиницу в Крыму

11:26

"Огонь будет прекращен": окончание войны в Украине близко - прогноз на 2024 годВидео

Реклама
11:25

РФ пошла в мощное наступление: генерал ВСУ назвал самые опасные направления

11:19

Загадочная новогодняя головоломка: нужно найти эльфа меньше, чем за три минуты

11:16

Как вернуть блеск вашему утюгу: женщина показала лучший способ

11:07

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Кроликам - стресс, Крысы - слушайте родных

11:07

Часовой Яр под угрозой: россияне продвигаются к западу от Бахмута - Згурец

10:52

Как восстановить внешний вид замшевой обуви: удивительный женский трюкВидео

10:36

Перешли в контрнаступление на Авдеевском направлении: офицер ВСУ сообщил об успехе

10:22

Ночной удар БПЛА по Украине: в ВСУ пояснили, почему не смогли сбить все дроны

10:20

Украинские партизаны пробрались на территорию полка РФ в Крыму

10:15

Стартует прием заявок на участие в программе Work in Progress Зимнего кинорынка ОМКФ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять