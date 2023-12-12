Помощь США для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

В Белом доме отметили, что если не продолжить финансирование Киева, это ослабит способность Украины к самозащите, что будет лишь на руку амбициям Путина.

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Отсутствие помощи помешает способности Украины удерживать свою территорию/ Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com

Отсутствие финансирования для поддержки Украины в войне с Россией со стороны США ослабит способность Киева к самозащите. Об этом предупредил Джейк Салливан, советник Белого дома по вопросам национальной безопасности, передает Guardian.

Выступая на форуме Wall Street Journal, он сказал, что если помощь США больше не будет предоставляться, это повредит способности Украины удерживать свою территорию.

Издание отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон в попытке спасти критически важный пакет военной помощи на сумму 61 миллиард долларов.

видео дня

Таокж, сегодня 12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки, где он имеет запланированные встречи. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечают журналисты, Владимир Зеленский проведет встречу с сенаторами США для того, чтобы они поддержали предложение Джо Байдена выделить более 100 млрд долларов для Украины и Израиля.

Зеленский проведет встречу с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером и лидером республиканского меньшинства Митчем Макконнеллом за закрытыми дверями. Кроме того, он ведет переговоры со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, где главной темой также является помощь Украине.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, на секретном брифинге в Сенате США, предназначенном для обсуждения помощи Украине и Израилю, представители Демократической и Республиканской партий вступили в спор. Вместо разговора о войне России против Украины, докладчик от республиканцев открыто высказывал критику в отношении границы и громко выступал против одного из генералов.

Кроме того, Белый дом сообщил о подписании заявления о совместном производстве и обмене техническими данными между США и Украиной. Это направлено на удовлетворение оперативных потребностей украинских Вооруженных сил через укрепление сотрудничества в оборонно-промышленных базах.

Администрация Байдена также предупредила, что отказ от поддержки Украины может иметь серьезные последствия, указывая на готовность Соединенных Штатов вступить в войну в случае агрессии России против любой страны-члена НАТО, если поддержка Украины будет отменена.

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