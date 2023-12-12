'Ситуация сложная': россияне собрали почти полмиллиона солдат и перешли в наступление

По словам эксперта, россияне собрали 450 тысяч военных для наступательных действий по всей линии фронта на востоке.

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Началась операция по обороне временного Яра / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот с видео

Военный эксперт и бывший спикер Генерального штаба ВСУ (в период с 2014 по 2017 год) Владислав Селезнев, подчеркнул, что на всей линии фронта не существует ни одной зоны безопасности. Об этом он сказал в эфире телеканала"Эспрессо".

"Ситуация на фронте достаточно сложная. Генеральный штаб отчитывался, что ВСУ ежесуточно уничтожали от 600 до 1300 вражеских воинов, но за последние два месяца вражеская группировка войск увеличилась по меньшей мере на 50 тыс. человек. Если два месяца назад мы оперировали цифрой в 400 тыс., то сейчас сосредоточено 450 тыс. только Вооруженных сил РФ, не учитывая добровольческие движения и формирования", - отметил Владислав Селезнев.

Он также добавил, что цифра в 450 тысяч оккупантов не конечная, ведь кроме них на территории Украины сосредоточено еще 30 тысяч представителей "Росгвардии".

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"То есть почти полумиллионная группировка - это достаточно мощная сила", - заметил Селезнев.

Военный эксперт отметил, что противник обладает не только человеческими ресурсами, но и значительным материально-техническим потенциалом. Отмечается увеличенная активность использования артиллерийских средств и бронетехники с их стороны.

"На всей 1350-километровой линии боевого столкновения нет ни одного спокойного участка. Враг везде пытается навязать повестку дня, а ВСУ вынуждены рефлексировать. Враг атакует на Купянском и Лиманском направлениях. Продолжаются ожесточенные бои западнее Бахмута. Оккупанты пытаются реализовать тактику осадки временного Яра", - указывает Селезнев.

По его словам, уже сейчас можно говорить о том, что началась операция по обороне Часового Яра, который является ключевым в обороне агломерации Славянск-Краматорск.

"Очевидно, что впереди нас ждут бурные времена. Несмотря на погодные условия, враг продолжает давление. Ключевой фактор, который будет определять способность украинского войска оказывать сопротивление, - это наличие ресурсов у наших воинов", - подчеркнул Селезнев.

Наступление россиян на востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, командир батальонно-тактической группы 4 Броп НГУ Сергей Сидорин отметил, что после дополнения резервами на Бахмутском направлении, оккупанты планируют нарастить интенсивность штурмовых действий. Враг намерен захватить позиции вокруг Клещиевки, сосредоточивая свое внимание, в основном, на высотах этого района.

По крайней мере до Нового года Вооруженные силы будут способны удерживать свои позиции в Авдеевке Донецкой области, где они имеют эффективные оборонные структуры. Об этом сообщил бывший руководитель Службы внешней разведки Украины в период с 2005 по 2010 годы, генерал армии Николай Маломуж.

На Авдеевском направлении российские оккупанты уже два дня подряд активно применяют технику, в то же время несколько единиц ВСУ сожгли и подбили, рассказал глава Авдеевской ВА Виталий Барабаш.

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