"Авдеевку не сдадим": генерал-разведчик назвал год коренного перелома в войне

Украинские защитники располагают мощными оборонными позициями в Авдеевке, подчеркнул Николай Маломуж.

https://glavred.info/ukraine/avdeevku-ne-sdadim-general-razvedchik-nazval-god-korennogo-pereloma-v-voyne-10524335.html Ссылка скопирована

Николай Маломуж рассказал о боях за Авдеевку / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/zhebrivskyi

Как минимум до Нового года Силы обороны смогут удерживать позиции в Авдеевке Донецкой области, где располагают хорошими оборонительными позициями, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

Как подчеркнул он в интервью изданию Obozrevatel, даже в ситуации численного превосходства оккупационной армии непросто осаждать этот город.

Экс-глава СВР пояснил, что украинские защитники располагают оборонными позициями, при этом сама Авдеевка как инфраструктура, а также коксохимический комбинат и промзона также являются мощным укрепрайоном.

видео дня

"Я общаюсь с нашими защитниками на этом участке фронта, они говорят: "Мы Авдеевку к Новому году не сдадим", – говорит он.

Когда ждать перелома в войне

Вместе с тем собеседник считает, что предоставление западными союзниками военной помощи Украине в необходимых объемах позволит сдвинуть ситуацию с мертвой точки и обеспечить перелом в войне со страной-оккупантом Россией.

"Думаю, в 2024 году должен наступить наш момент истины. Потому что это для Украины критически важно. Не только для людей, которые ожидают победы, но и для того, чтобы не дать России затянуть этот процесс надолго, укрепляя свои позиции, наращивая ресурсы", - уточнил он.

По его словам, этого можно будет добиться после получения к весне в полном объеме и ATACMS, и F-16, и других средств.

"Мощные дальнобойные удары на 300 километров ATACMS, средние на 80 километров из HIMARS, от нуля до 40 километров удары всеми системами пилотных ракет, гаубицами, САУ, минометами среднего уровня и другими средствами могут накрывать всю линию обороны врага, штабы, склады, всю логистику по всем направлениям. В тот же момент комплексно действуют спецподразделения, которые выполняют задачи в тылах и на флангах", - спрогнозировал Маломуж действия ВСУ на 2024 год.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее Маломуж рассказал, ждать ли "переброса" войны на территорию РФ. В стране-агрессоре России мы активно воевать не будем, но действия локальные там возможны, считает генерал армии Николай Маломуж.

По данным британской разведки, удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ. По мнению британских офицеров, "волонтерские отряды", которые решила подготовить страна-агрессор РФ для борьбы с дронами свидетельствуют о неспособности регулярной армии справиться с задачей защиты неба.

К слову, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в стране-агрессоре России совсем скоро может быть сначала дворцовый переворот, а потом гражданская война, а точнее бунт. Политический эксперт подчеркнул, что в России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.