Генерал Маломуж рассказал, ждать ли "переброса" войны на территорию РФ

В стране-агрессоре России мы активно воевать не будем, но действия локальные там возможны, считает генерал армии Николай Маломуж.

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В России мы активно воевать не будем - Николай Маломуж / коллаж Главред, фото УНИАН

На данный момент, к сожалению, нет предпосылок к тому, что украино-российская война перекинется на территорию страны-агрессора РФ. Об этом рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Думаю, что сейчас таких предпосылок нет, потому что для этого нужны большие усилия. В России мы активно воевать не будем, но действия локального характера на ее территории возможны – например, операции в отдельных секторах с целью уничтожения определенных военных объектов. Наступления на Москву не будет. Этого не планируется, а наши союзники подобные шаги не поддержат", ‒ сказала она.

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Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Переход войны на территорию РФ

Недавно у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории страны-агрессора будет лишь увеличиваться. Он также подчеркнул, что недавние атаки БПЛА на объекты в РФ показали, что война постепенно перемещается в сторону России.

Заметим, что по данным британской разведки, удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ. По мнению британских офицеров, "волонтерские отряды", которые решила подготовить страна-агрессор РФ для борьбы с дронами свидетельствуют о неспособности регулярной армии справиться с задачей защиты неба.

К слову, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в стране-агрессоре России совсем скоро может быть сначала дворцовый переворот, а потом гражданская война, а точнее бунт. Политический эксперт подчеркнул, что в России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой.

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