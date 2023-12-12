УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Генерал Маломуж рассказал, ждать ли "переброса" войны на территорию РФ

Дмитрий Видоменко
12 декабря 2023, 01:35
В стране-агрессоре России мы активно воевать не будем, но действия локальные там возможны, считает генерал армии Николай Маломуж.
Маломуж, распад России
В России мы активно воевать не будем - Николай Маломуж / коллаж Главред, фото УНИАН

На данный момент, к сожалению, нет предпосылок к тому, что украино-российская война перекинется на территорию страны-агрессора РФ. Об этом рассказал бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"Думаю, что сейчас таких предпосылок нет, потому что для этого нужны большие усилия. В России мы активно воевать не будем, но действия локального характера на ее территории возможны – например, операции в отдельных секторах с целью уничтожения определенных военных объектов. Наступления на Москву не будет. Этого не планируется, а наши союзники подобные шаги не поддержат", ‒ сказала она.

видео дня

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Переход войны на территорию РФ

Недавно у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что количество ударов беспилотников по территории страны-агрессора будет лишь увеличиваться. Он также подчеркнул, что недавние атаки БПЛА на объекты в РФ показали, что война постепенно перемещается в сторону России.

Заметим, что по данным британской разведки, удары дронов по российским объектам наносятся с территории РФ. По мнению британских офицеров, "волонтерские отряды", которые решила подготовить страна-агрессор РФ для борьбы с дронами свидетельствуют о неспособности регулярной армии справиться с задачей защиты неба.

К слову, ранее политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что в стране-агрессоре России совсем скоро может быть сначала дворцовый переворот, а потом гражданская война, а точнее бунт. Политический эксперт подчеркнул, что в России произойдет неожиданная смена власти. А неожиданная смена власти при наличии огромного количества вооруженных людей и оружия в стране всегда заканчивалась смутой.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Николай Маломуж война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

00:35 Украина
В Польше снова "заблокировали" движение грузовиков: что произошло

В Польше снова "заблокировали" движение грузовиков: что произошло

22:33 Украина
Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

22:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

02:55

Как приготовить яичницу без масла и сковороды: требуется менее 2 минут

02:20

Рождественская головоломка: нужно найти 5 пряничных человечков всего за минуту

02:00

Как правильно заряжать ноутбук: хитрый трюк – и ваш гаджет всегда готов на 100%

01:35

Генерал Маломуж рассказал, ждать ли "переброса" войны на территорию РФ

00:35

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
00:05

Чем можно покормить рыбок в аквариуме и как необходимо ухаживать за ними

11 декабря, понедельник
23:27

Границы полностью откроют: назван месяц, когда мужчины смогут уехать из Украины

23:15

"Весила 39 кг и считала себя жирной": Мирошниченко рассказала про борьбу с РПП

22:33

В Польше снова "заблокировали" движение грузовиков: что произошло

Реклама
22:26

Оккупанты уничтожили железную дорогу на Луганщине и не могут ее восстановить - ЦНС

22:25

Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

22:13

Почему нельзя говорить "за замовчуванням": Авраменко объяснил большую ошибкуВидео

21:55

"Мясные" штурмы в Авдеевке: эксперт рассказал, сколько тысяч оккупантов потеряла РФ

21:48

"Везет же людям": Слава Каминская показала жениха

21:22

Кулеба переговорил с Сийярто: Орбан снова "торгуется" с Украиной

21:20

Зеленский в США встретился с главой Пентагона и топ-генералом: о чем говорили

21:09

Это делают неправильно все: распространенные ошибки, которые сильно затягивают время на уборку в доме

21:06

Всего два года разницы: режиссер-воин Сеитаблаев познакомил дочь со своей невестой

20:35

Как Дональд Туск изменит отношения Польши и Украинымнение

20:26

Дональда Туска избрали польским премьером

Реклама
20:16

РФ ведет массированное наступление на востоке: бросила все "мясо" на несколько городов

20:00

Лунный календарь 12 декабря 2023: почему стоит избегать подписания важные документы

20:00

Казанова, Казанова: Шон Пенн променял украину на австралийку - СМИ

20:00

Как делают кока-колу в Украине: в чем секрет одного из самых популярный напиток в миреВидео

19:29

Коляденко против Дикусара: Ирина Билык призналась, с кем у нее был лучший интим

19:28

У нас провал в мобилизации: депутат назвала главные проблемы украинской армии

19:16

Гороскоп на завтра 12 декабря 2023: Тельцу - поддержка от партнера, Близнецам - грубое поведение

19:10

Европа наступает на старые граблимнение

19:09

Ворвется 10-градусное тепло: синоптики предупреждают об опасности в некоторых регионах

19:01

Шовковского назначили главным тренером "Динамо"

18:50

Лучший бюджетный салат на Новый год 2024: вкус детства - рецептВидео

18:48

В каком цвете встречать 2024 год Дракона, чтобы привлечь успех, деньги и любовь

18:25

287 выпусков и почти 700 тысяч километров - Мир наизнанку отмечает 13 лет

18:18

Компромисса не будет: Зеленский ответил, как Украина хочет закончить войну

18:14

Как проверить серебро ли это или нет: простые способы не попасть в просакВидео

18:00

Вы неправильно храните бананы: шеф-повар рассказал, как сделать, чтобы они не чернели

17:54

Оккупантов будут атаковать с флангов: ВСУ начнут приближаться к Крыму зимой

17:53

Словаки блокируют движение грузовиков из Украины: в очереди более 1200 фур

17:37

Премьеру Польши Моравецкому выразили недоверие: что это значит

17:27

30 тысяч погибших: россияне идут на штурм без оружия и бронежилетов - офицер ВСУ

Реклама
17:21

В США предложили Украине отдать территории России

17:16

Блестящий 10-минутный трюк сантехника очистит забитые засор без вантуза

17:01

"Они уже ведут подготовку": астролог предупредила, что устроят оккупанты на Новый год в УкраинеВидео

16:47

Эту вещь не стоит дарить на Новый год близким

16:32

Фарион выплатили немалые деньги после увольнения из вуза - СМИ

16:29

Не делайте это 13 декабря, чтобы не навлечь на себя беду: строгие запреты и приметы

16:13

Грех или суеверие: можно ли шить в воскресенье - ответ на спорный вопрос

16:12

Четвертая по счету: ещё одна страна ЕС ужесточает правила для беженцев

16:12

"Битву не проиграли": Зеленский сделал громкое заявление перед встречей с Байденом

16:10

Что будет если полностью отказаться от кофе: врач дал однозначный ответ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять