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Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

Алексей Тесля
1 сентября 2023, 18:48 обновлено 1 сентября, 18:57
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Война постепенно перемещается в сторону России, подчеркнул Михаил Подоляк.
Подоляк, пожар под Москвой
Михаил Подоляк спрогнозировал новые удары по РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

Количество ударов беспилотников по территории России будет увеличиваться, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Что касается России... растет число атак неопознанных дронов, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться", - подчеркнул он в комментарии Reuters.

Недавние атаки БПЛА на объекты в РФ показали, что война постепенно перемещается в сторону России, сказал представитель ОП.

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"Потому что это этап войны... когда боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации", - сказал он.

При этом представитель ОП исключил на данный момент мирные переговоры, заявив, что любые переговоры будут равносильны "капитуляции" со стороны Украины.

Украина усилила свои удары по оккупированным территориям, а также участятся нападения внутри самой России, совершаемые "агентами" или "партизанами", сказал Подоляк.

"Любой переговорный процесс... это будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом", - сказал он.

Подоляк сказал, что, по его мнению, западные союзники Украины, вложившие в нее вооружения на миллиарды долларов, понимают, что никакого "компромисса" с Москвой быть не может.

"На данный момент партнеры понимают, что эта война уже не закончится компромиссным решением - то есть либо мы уничтожим возможности России военным путем, и для этого нам нужны соответствующие инструменты, либо эта война с таким уровнем агрессии будет продолжаться некоторое время", - добавил советник главы ОП.

Война в Украине

Ранее Подоляк раскрыл неожиданный сценарий окончания войны. Украине не будет легко в освобождении оккупированных РФ территорий, считает Михаил Подоляк.

Напомним, ранее в Литве дали тревожный прогноз. Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Ранее военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет. Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило в интервью Главреду рассказал, закончится ли эта война, когда Путина не будет.

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дроны Михаил Подоляк война России и Украины
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