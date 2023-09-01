Война переходит в РФ: у Зеленского спрогнозировали новые удары дронов по России

Количество ударов беспилотников по территории России будет увеличиваться, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Что касается России... растет число атак неопознанных дронов, запускаемых с территории Российской Федерации, и количество этих атак будет увеличиваться", - подчеркнул он в комментарии Reuters.
Недавние атаки БПЛА на объекты в РФ показали, что война постепенно перемещается в сторону России, сказал представитель ОП.
"Потому что это этап войны... когда боевые действия постепенно переходят на территорию Российской Федерации", - сказал он.
При этом представитель ОП исключил на данный момент мирные переговоры, заявив, что любые переговоры будут равносильны "капитуляции" со стороны Украины.
Украина усилила свои удары по оккупированным территориям, а также участятся нападения внутри самой России, совершаемые "агентами" или "партизанами", сказал Подоляк.
"Любой переговорный процесс... это будет означать капитуляцию Украины и капитуляцию демократического мира в целом", - сказал он.
Подоляк сказал, что, по его мнению, западные союзники Украины, вложившие в нее вооружения на миллиарды долларов, понимают, что никакого "компромисса" с Москвой быть не может.
"На данный момент партнеры понимают, что эта война уже не закончится компромиссным решением - то есть либо мы уничтожим возможности России военным путем, и для этого нам нужны соответствующие инструменты, либо эта война с таким уровнем агрессии будет продолжаться некоторое время", - добавил советник главы ОП.
Война в Украине
Ранее Подоляк раскрыл неожиданный сценарий окончания войны. Украине не будет легко в освобождении оккупированных РФ территорий, считает Михаил Подоляк.
Напомним, ранее в Литве дали тревожный прогноз. Российский диктатор Владимир Путин выбрал стратегию изнурительной войны против Украины. Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
Ранее военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет. Заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии Сергей Жеребило в интервью Главреду рассказал, закончится ли эта война, когда Путина не будет.
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