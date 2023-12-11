Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж

Агрессивные действия Владимира Путина несут угрозу странам НАТО – если мир его не остановит, войскам США придется воевать с Россией, считает Николай Маломуж.

https://glavred.info/article/ukrajina-v-2024-mu-zvilnyatime-shid-i-pivden-putin-zagnav-sebe-v-gluhiy-kut-general-malomuzh-10523930.html Ссылка скопирована

У Украины есть полгода-год, чтобы освободить территории, в дальнейшем Россия будет усиливаться – Маломуж / Главред

На фронтах войны агрессора России против Украины наступила зима. Российские оккупанты на востоке проводят наступательные действия по всей линии фронта, а Силы обороны отражают вражеские атаки и усиливают оборонительные редуты на самых сложных направлениях и в приграничных с Россией и Беларусью областях. Украинские войска также продолжают удерживать плацдарм на левобережье Херсонщины, который в перспективе открывает дорогу к освобождению Крыма.

Бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, как ВСУ будут действовать во время новой фазы войны, объяснил, что надо сделать для защиты от атак России зимой, указал на условие, при котором глава Кремля Владимир Путин пойдет на реальные переговоры и назвал три фактора, которые должны обеспечить освобождение юга и востока в 2024 году.

Президент Зеленский в одном из недавних интервью сказал, что Украина перешла в новую фазу войны. Что означает это заявление? Речь идет о переходе в стратегическую оборону на зиму, или о принципиально иной ситуации в рамках военной кампании?

видео дня

Мы видим, что Россия начала готовиться к затяжной войне. Еще в декабре прошлого года состоялось заседание коллегии Минобороны во главе с Путиным, где рассматривался вопрос формирования новой стратегии в отношении Украины. Там пришли к выводу, согласно которому это не быстрая спецоперация, а затяжная война, в рамках которой нужно сгенерировать все мобилизационные ресурсы – человеческие, экономические, технологические – и запустить работу военно-промышленного комплекса в круглосуточном режиме. Россияне решили сформировать базу для широкомасштабной и затяжной войны. И они реализуют этот сценарий, учитывая наши операции по освобождению территорий, а также получение от союзников высокоточного оружия и другой военной техники.

Предполагалось, что Украина начнет контрнаступление еще весной и проведет быструю операцию, но получилась другая ситуация. Хотя мы не только держим оборону, а на некоторых направлениях даже пробиваем оборонительные редуты противника – например, на южном направлении Запорожской области и частично возле Бахмута. Впрочем, это не те стратегические операции, которых мы ожидали. Россия, в свою очередь, пытается нам навязать свой сценарий.

По моему мнению, Зеленский говорил об одном из стратегических шагов – создании мощных систем обороны на отдельных направлениях. Речь идет не о линиях Мажино или Манергейма, которые обходили войска, а укрепрайонах, которые должны обеспечить эффективное противодействие врагу и защиту наших военных во время проведения, например, операций непосредственно на фронте или мероприятий контрдиверсионных групп.

В такой ситуации сегодня мы рассматриваем два сценария.

Первый – держать оборону и перекрыть стратегические направления мощными оборонительными укреплениями, где Россия может прибегнуть к чрезвычайно опасным наступательным операциям. У нас уже есть негативный опыт, когда в начале войны таких укрепрайонов не было. Их надо построить.

Второй – продолжение наступательных операций. Мы не прекращаем проводить наступательные действия, а на перспективу будут планироваться соответствующие стратегические операции.

Я считаю, что здесь можно говорить о комбинационном плане. Одна составляющая – сооружение укрепрайонов и линий обороны, а другая – подготовка к реализации стратегии по освобождению наших территорий. Это планирование наступательных операций на зиму-весну с учетом получения новых вооружений и поддержки кампании со стороны определенных предприятий отечественного военно-промышленного комплекса. И тут уже должна появиться измененная стратегия – "надо изобрести порох", как говорил Залужный.

В дальнейшем успех Украины в войне обеспечат три фактора – новая стратегия ведения войны, получение дополнительных высокотехнологичных вооружений в достаточном количестве и усиление роли нашего военно-промышленного комплекса. Первые два из них – решающие. Третий, дополнительный фактор, предусматривает повышение интенсивности работы нашего ВПК по производству дронов, ракет различных типов, боеприпасов, стрелкового оружия и других видов вооружений. В том числе, надводных дронов и ракет Нептун, о которых мы уже неоднократно говорили. Это формат, на реализацию которого потребуется время.

Развивать собственный военно-промышленный комплекс надо было еще до начала войны или сразу после того, как она началась. Возможности для этого есть – действует военное положение, государственные структуры и бизнес могут объединиться и работать для обороны и безопасности. Отчасти мы потеряли время, но сегодня удалось предпринять определенные шаги: мы уже обладаем более или менее мощной системой беспилотников, делаем ракеты (уже есть некоторые ракеты с дальностью до 2 тысяч километров), морские ракеты, надводные и FPV-дроны и много других вооружений. У нас уже есть определенный арсенал за счет старой техники, новейшего вооружения западного производства и оружия собственного ВПК уже более высокого технологического уровня.

Все эти составляющие обеспечат успех на фронте не только в обороне, но и в проведении тактических и стратегических наступательных операций. Стратегическая цель – освобождение своих территорий. Ее надо реализовать не за несколько или десятки лет, как говорят некоторые западные аналитики, а в течение полугода или года. Потому что дальше Россия будет лишь усиливаться.

Когда мы обесцениваем действия России на территории Украины, то подрываем режим Путина, у которого в таких условиях не будет ресурсов (особенно моральных) для объединения своих усилий. Недоверие к Путину растет, и когда говорят, что у Москвы бесконечный ресурс, это совсем не так. Я очень хорошо знаю Россию и ее потенциал и могу привести следующий пример: ВСУ каждый день уничтожают до 1000 российских военных. За месяц противник может терять до 60 тысяч воинов – ориентировочно 6 бригад. Это мощный удар даже для такой страны, как Российская Федерация. В то же время они теряют тысячи систем бронетехники и огневых средств.

В России проблемы с моральным состоянием не только военных, но и общества. Там 80% выступают за то, чтобы прекратить войну, а 30% поддерживают вывод войск с оккупированных территорий. Это позиция не активных слоев населения, однако она является сигналом Путину о том, что надо в любом случае прекращать войну. Поэтому появляются такие темы, как переговоры и завершение войны на условиях России. Путин не хочет остаться проигравшим и пытается сформировать предпосылки для мирного процесса в своих интересах.

Мы видим, что Россия пока не прибегла к систематическим массированным атакам критической инфраструктуры Украины. Похоже, что она выжидает удобный для себя момент. Насколько сложной будет эта зима, и к чему нужно готовиться?

Всегда надо готовиться к худшим сценариям. Россия накапливает более 1000 ракет различных типов: Искандер-К, модифицированные Х-22 с боевой мощностью в полтонны, ракеты Х-555, системы С-300 и переработанные ЗРК С-400 с дальностью удара 250 километров. Также россияне в прифронтовой зоне концентрируют ракетные, минометные и артиллерийские системы, которые могут бить по фронту, городам и селам Украины. К таким ударам следует готовиться.

Для того чтобы прикрыть объекты, нам нужна мощная, усовершенствованная и эшелонированная система противовоздушной обороны. Необходимы зенитные ракетные комплексы, такие как Patriot, SAMP/T и IRIS-T, а также противодроновые комплексы. Это не только Gepard, но и, например, американские, испанские, итальянские и французские системы, которые одномоментно берут по 16 шахедов и способны производить 600 выстрелов в минуту зарядами калибра 40 мм.

У России есть преимущество в радиолокации, она создает радиолокационный щит. Поэтому нам срочно нужны радиолокационные модели США, Германии, Великобритании, Франции и собственного производства. Наряду с огневым щитом ПВО нам надо сделать свой электронный щит, за счет западных систем можно обеспечить превосходство над врагом, потому что они высокотехнологичны и более эффективны.

Кроме того, возле каждого энергетического объекта нужно соорудить защиту зон ПВО – системы физической защиты, такие как бетонные укрепления. Определенные объекты энергетики нужно переместить под землю.

Также в условиях особого режима должны работать атомные электростанции. Нужно установить международный контроль, цель которого – мощное давление на Москву, направленное на недопущение ударов по энергетическим и гражданским объектам. Следует подключить не только страны Европейского Союза и НАТО, но и Китай, Турцию, Индию, Японию, Бразилию и другие государства. С помощью оперативных каналов по линиям разведки и МИД Киеву надо продвигать свою позицию, чтобы международное сообщество оценивало новые мощные массовые атаки на гражданские объекты как факт геноцида со стороны России. Это огромная и систематическая работа для наших МИД и разведки, которые должны ее проводить среди всех стран мира. Все возможности для этого у нас есть.

Нужно четко демонстрировать, какая угроза идет от России. Это ядерная угроза, она уничтожит все человечество, если начнется ядерная война. Помню американский фильм, в котором был показан сценарий ядерной войны между Россией и США – термоядерные и ядерные удары приводят к тому, что цунами сносит всю землю, не остается ничего. Только Луна, как спутник Земли. И такой вариант развития событий должны понимать не только россияне или американцы, но и китайцы, индусы и весь мир. На фоне угрозы страны должны объединить усилия, чтобы противодействовать рискам и сохранить мировую архитектуру безопасности.

Недаром недавно была встреча Си Цзиньпина и Байдена. Лидеры Китая и США провели точечные, но конкретные переговоры по ядерной безопасности и агрессии России. Отсутствие Цзиньпина и Байдена на саммите Большой двадцатки – сигнал Путину о том, что уже есть конкретная оценка его агрессивных действий. Путин обещал Цзиньпину, что испытаний ядерного оружия не будет, а потом были испытания, которые включали комплексный запуск ракет с шахт, моря и стратегических бомбардировщиков. Для Китая и других стран это стало показателем того, что Путин неадекватен. В этом вопросе свою позицию уже изменили президент Бразилии Лула, премьер Индии Мори и президент Турции Эрдоган.

Удары России по Украине, энергетическим и гражданским объектам, подтверждают агрессивную позицию Путина и в отношении других стран. Риск противостояния уже есть – Россия угрожает Молдове, странам Балтии и Финляндии. Это уже страны НАТО, и проблема напрямую касается США, потому что в случае агрессии американцы должны будут задействовать свои войска. Им придется погибать и глобально вступить в войну. Американцы не спрячутся под каким-то зонтиком или за океаном, поэтому республиканцам и демократам надо уже сегодня думать о том, как себя защитить – не втянуться в войну и не допустить гибель своих граждан. Если будет такая война, придется выделять десятки миллиардов долларов не Украине, а уже миллиарды и триллионы долларов на помощь самим США.

Чтобы этого не допустить, следует провести очень большую работу. Украине нужно работать со всеми партнерами, которые должны поддерживать Киев, налаживать взаимодействие между собой и всеми странами, заинтересованными в стабильной мировой системе и недопущении сценариев глобальной войны. Детонаторов такой войны сегодня два – Украина (самый высокий уровень риска) и Израиль с Арабскими странами. На международном уровне надо продвигать вывод войск с нашей территории и новые мирные соглашения. Это станет механизмом стабилизации ситуации и восстановлении принципов международного права.

Впрочем, Путин согласится на мирные процессы только при условии давления со стороны ВСУ. Без этого он никогда на это не пойдет. Путин просчитался и загнал себя в тупик – акела промахнулся. Я очень хорошо знаю Путина и его окружение, поэтому так оцениваю ситуацию. У Путина нет выхода, ему надо затянуть войну и диктовать определенные условия. Но он уже понимает, что втянулся в войну, которая не дает никаких перспектив, нужен выход из ситуации. Украине при таких обстоятельствах нужен успех на фронте и мощные действия союзников, среди которых, подчеркну, должны быть не только страны НАТО. Страны должны продемонстрировать свою заинтересованность в сохранении стабильности, недопущении глобальной войны и снятии напряжения в Украине, а также на Ближнем и Среднем Востоке.

Что ждет на Украину в 2024 году? Война затянется, или удастся переломить ход событий и выйти на границы 1991 года?

Я думаю, что именно 2024 год станет для Украины определяющим в контексте наших перспектив и побед. Прогнозирую, что появится новая военная стратегия, союзники предоставят высокотехнологичное оружие и возродится наш ВПК. Мы должны получить самые лучшие возможности для реализации наших задач.

Новая стратегия войны будет предусматривать не штурм зубов дракона и минных полей, а уже другие стандарты – комплексные операции, во время которых будут наноситься мощные удары на 300 километров, например, ракетами Storm Shadow/SCALP-EG и другим дальнобойным вооружением. РСЗО HIMARS и M270 MLRS с дальностью ударов около 80 километров будут работать по среднему тылу, а на расстоянии от нуля до 40-50 км будут действовать ракетные и минометные системы, которые в отдельных секторах могут сносить все на своем пути.

Можно будет наносить сначала отвлекающие, а затем основные стратегические удары с высадкой десантов сил специальных операций. Появление десятков тысяч спецназовцев в тылах и с флангов создаст предпосылки для мощного наступления, которого враг даже и ждал. И тогда у противника будет паника. Это формат нестандартной стратегии, один из вариантов действий, который должен быть реализован. Помню, когда я был руководителем спецназа, то проводил операцию в тылу врага ночью. Тогда 100 военных могли уничтожить тысячу врагов и вызвать в его рядах очень большую панику. Это мощная модель, но как будут действовать ВСУ, решат в Генштабе.

Также нам нужны новейшие вооружения от партнеров, включая истребители F-16, и работа отечественного военно-промышленного комплекса, который должен развернуть производство линейки всех видов оружия. И тогда мы в 2024 году должны выйти на освобождение своих территорий – юга и востока. Минимальная задача – достичь позиции для мощного мирного процесса, объединить страны, заставить Путина как минимум отойти с наших территорий и сформировать стабильную модель мирового порядка. Это самый выигрышный вариант для Украины и мира. В его реализации заинтересованы разные страны, в том числе Российская Федерация.

Может ли война перенестись на территорию России?

Думаю, что сейчас таких предпосылок нет, потому что для этого нужны большие усилия. В России мы активно воевать не будем, но действия локального характера на ее территории возможны – например, операции в отдельных секторах с целью уничтожения определенных военных объектов.

Наступления на Москву не будет. Этого не планируется, а наши союзники подобные шаги не поддержат.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.