Мелания Трамп возглавила заседание Совбеза ООН и вошла в историю: что она сказала

Руслана Заклинская
4 марта 2026, 13:37
Впервые супруга мирового лидера официально председательствовала на заседании Совета Безопасности ООН.
Мелания Трамп председательствовала на заседании ООН / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, facebook.com/MelaniaTrump

Ключевые тезисы Мелании Трамп:

  • Прочный мир будет достигнут, когда знания будут цениться во всех обществах
  • Глобальное сообщество должно способствовать полному доступу к технологиям
  • Искусственный интеллект демократизирует знания

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник, 2 марта, впервые в истории возглавила заседание Совета Безопасности ООН. Председательство в Совете, которое ежемесячно переходит между государствами-членами, в марте принадлежало США. Об этом сообщил Белый дом.

Заседание было посвящено образованию, новейшим технологиям и глобальной безопасности. Мелания Трамп выступила с речью под названием "Мир через образование". Первая леди США призвала членов Совета Безопасности ООН "пообещать защищать обучение... чтобы создать будущее поколение лидеров, которые воспринимают мир через образование".

"Прочный мир будет достигнут тогда, когда знания и понимание будут полностью оценены во всех наших обществах", - сказала она.

Мелания Трамп отметила, что образование является фундаментальным правом человека, однако многие дети и молодежь сегодня лишены доступа к школам и университетам. Первая леди также призвала расширить доступ к технологиям.

"Мы должны стремиться достичь связи в самых отдаленных местах и на самых дальних расстояниях от наших городов. Эта цель вполне достижима и уже на пути к ее достижению. Сегодня примерно 6 миллиардов человек, что составляет около 70 процентов населения планеты Земля, имеют мобильные устройства и пользуются Интернетом. Если наши страны объединятся, мы сможем преодолеть технологическое неравенство, предоставляя всем возможность в полной мере раскрыть свой потенциал", - подчеркнула Мелания.

Особое внимание жена президента США уделила роли искусственного интеллекта. По ее словам, ИИ создает новую реальность, разрушая традиционный академический путь к информации.

"Почти каждый, где угодно, может получить доступ к огромной вселенной данных на ладони. Давайте соединим каждого со знаниями через ИИ, включая тех, кто находится в самых отдаленных географических регионах нашего мира. Посмотрите, что это на самом деле означает: за считанные секунды, без путешествий, можно быстро узнать о верованиях, религиях, обычаях и истории другого человека. Мы открыты, и это дает нам силы", - заявила первая леди.

Мелания Трамп
Мелания Трамп / Инфографика: Главред

О чем Мелания Трамп переписывалась с Путиным

Первая леди США Мелания Трамп рассказала в интервью Fox Business, что получила ответ от Владимира Путина на письмо, которое передавала через президента Дональда Трампа во время их встречи на Аляске в 2025 году. Письмо касалось возвращения домой похищенных Россией во время войны украинских детей.

Мелания Трамп отметила, что ее представитель продолжает контактировать с россиянами, и стороны работают над воссоединением детей с семьями. Первая леди подчеркнула, что надеется на большой успех в ближайшее время.

Заявления в ООН - новости по теме

Напомним, 12 января Украина провела экстренное заседание Совета Безопасности ООН после удара России баллистической ракетой "Орешник" по Львовской области 9 января. Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс назвала атаку "очередной опасной эскалацией" и призвала Киев и Москву искать пути деэскалации.

Также после окончания войны в Украину могут вернуться от 3 до 3,5 млн украинцев. Об этом на брифинге для иностранных дипломатов сообщила представительница УВКБ ООН в Украине Бернадетт Кастель-Голлингсворт.

Как сообщал Главред, РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса. Однако генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что принцип самоопределения не применяется к Крыму и Донбассу. По его словам, в этих случаях преобладает принцип территориальной целостности Украины.

Об источнике: Белый дом

Белый дом — официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времен Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется как фигура речи для президента и его советников, пишет Википедия.

ПВО оккупантов могла сбить собственный вертолет во время атаки дронов

