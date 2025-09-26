Дональд Трамп ткнул пальцем в жену в прямом эфире: Мелания не сдержала эмоций

Во время эмоционального разговора Трамп сделал резкий жест в сторону жены.

Эмоциональный разговор между лидером США и его супругой не остался без внимания СМИ / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump/, скриншот из видео

Дональд и Мелания Трамп эмоционально разговорились на борту самолета

Камера зафиксировала, как Трамп ткнул пальцем в жену

В Белом доме инцидент не комментируют

Американского президента Дональда Трампа и Первую Леди США Меланию Трамп случайно зафиксировали камеры во время, вероятно, ссоры. Фрагмент эмоционального разговора пары попал в эфир Marine One.

Как пишет Daily Mail, инцидент СМИ засняли на видео в среду, 24 сентября, когда пара возвращалась с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Что зафиксировала камера

Дональд Трамп сидел напротив Мелании и в какой-то момент женщина резко помахала головой, будто не соглашается с главой США. После этого она начала эмоционально жестикулировать, в ответ на что Трамп резко указал на нее пальцем.

Далее Мелания снова покачала головой и оба продолжили разговор, при этом активно махая руками. Видео закончилось тем, что пара безэмоционально вышла из самолета, после чего взялась за руки.

Смотрите видео разговора Дональда и Мелании:

О чем могли говорить Дональд и Мелания Трамп

Журналисты разошлись в догадках о том, был ли этот разговор просто эмоциональным или между супругами таки произошел конфликт. Некоторые даже предполагают, что Мелания "воспитывала" Трампа. Однако официально пока Белый дом не комментирует инцидент, несмотря на то, что журналисты обратились в резиденцию с соответствующим запросом.

Что забавно, Трамп ранее в этом году дал несколько супружеских советов президенту Франции Эммануэлю Макрону. Это произошло после того, как мир облетели шокирующие кадры, на которых его жена Брижит толкнула президента Франции в лицо.

Президент США шутливо посоветовал Макрону "убедиться, что дверь остается закрытой". Через некоторое время, хоть между Меланией и Дональдом до потасовки не дошло, но оставить эмоциональный разговор "за дверью" Трампу не удалось.

Инцидент между Макроном и его женой - что известно

Главред писал, что в конце мая этого года президента Франции Эммануэля Макрона публично ударила жена. Это произошло, когда супруги выходили из самолета, прибыв во Вьетнам.

Бриджит Макрон довольно сильно ударила мужа в лицо руками, от чего он даже пошатнулся. Эта ситуация попала на видео, когда двери самолета открылись, а супруги этого не заметили.

