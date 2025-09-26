Укр
Дональд Трамп ткнул пальцем в жену в прямом эфире: Мелания не сдержала эмоций

Анна Косик
26 сентября 2025, 12:00
1107
Во время эмоционального разговора Трамп сделал резкий жест в сторону жены.
Дональд Трамп и Мелания Трамп
Эмоциональный разговор между лидером США и его супругой не остался без внимания СМИ / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump/, скриншот из видео

Главное:

  • Дональд и Мелания Трамп эмоционально разговорились на борту самолета
  • Камера зафиксировала, как Трамп ткнул пальцем в жену
  • В Белом доме инцидент не комментируют

Американского президента Дональда Трампа и Первую Леди США Меланию Трамп случайно зафиксировали камеры во время, вероятно, ссоры. Фрагмент эмоционального разговора пары попал в эфир Marine One.

Как пишет Daily Mail, инцидент СМИ засняли на видео в среду, 24 сентября, когда пара возвращалась с Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

видео дня

Что зафиксировала камера

Дональд Трамп сидел напротив Мелании и в какой-то момент женщина резко помахала головой, будто не соглашается с главой США. После этого она начала эмоционально жестикулировать, в ответ на что Трамп резко указал на нее пальцем.

Далее Мелания снова покачала головой и оба продолжили разговор, при этом активно махая руками. Видео закончилось тем, что пара безэмоционально вышла из самолета, после чего взялась за руки.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео разговора Дональда и Мелании:

О чем могли говорить Дональд и Мелания Трамп

Журналисты разошлись в догадках о том, был ли этот разговор просто эмоциональным или между супругами таки произошел конфликт. Некоторые даже предполагают, что Мелания "воспитывала" Трампа. Однако официально пока Белый дом не комментирует инцидент, несмотря на то, что журналисты обратились в резиденцию с соответствующим запросом.

Что забавно, Трамп ранее в этом году дал несколько супружеских советов президенту Франции Эммануэлю Макрону. Это произошло после того, как мир облетели шокирующие кадры, на которых его жена Брижит толкнула президента Франции в лицо.

Президент США шутливо посоветовал Макрону "убедиться, что дверь остается закрытой". Через некоторое время, хоть между Меланией и Дональдом до потасовки не дошло, но оставить эмоциональный разговор "за дверью" Трампу не удалось.

Инцидент между Макроном и его женой - что известно

Главред писал, что в конце мая этого года президента Франции Эммануэля Макрона публично ударила жена. Это произошло, когда супруги выходили из самолета, прибыв во Вьетнам.

Бриджит Макрон довольно сильно ударила мужа в лицо руками, от чего он даже пошатнулся. Эта ситуация попала на видео, когда двери самолета открылись, а супруги этого не заметили.

Дональд Трамп - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что президент США своим заявлением о способности Украины вернуть территории при поддержке ЕС мог сигнализировать о дистанцировании от прямого участия в войне.

Ранее также Трамп заявил, что Россия наносит массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре, однако ее территориальные завоевания остаются минимальными.

Накануне Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что надеется на прекращение закупки Турцией российской нефти.

Другие новости:

Об источнике: Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Мелания Трамп
