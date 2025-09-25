Трамп сделал предложение Эрдогану по войне в Украине - что предполагается

Трамп призвал Турцию отказаться от закупки российской нефти, выразив разочарование действиями Кремля и подчеркнув необходимость остановить войну.

https://glavred.info/world/tramp-sdelal-predlozhenie-erdoganu-po-voyne-v-ukraine-chto-predpolagaetsya-10701305.html Ссылка скопирована

Трамп сделал предложение Эрдогану по войне в Украине / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Трамп:

Турция должна отказаться от закупки российской нефти и газа

Эрдоган мог бы вмешаться для урегулирования войны РФ против Украины

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что надеется на прекращение закупки Турцией российской нефти. Об этом сообщает CNN.

"Я хотел бы, чтобы он (Эрдоган, - ред.) прекратил покупать нефть у России, пока Россия продолжает свои агрессивные действия против Украины, и они воюют", - сказал Трамп в Овальном кабинете. видео дня

Он подчеркнул, что Россия должна остановиться, выразив разочарование действиями Путина. По словам Трампа, Москва потратила огромные средства на вооружение и потеряла жизни своих военных, но практически не достигла территориальных успехов за последние недели.

Американский президент одновременно похвалил Эрдогана за созданную военную мощь Турции. Турецкий лидер в ответ не прокомментировал его замечания относительно России, но подчеркнул, что рассчитывает на укрепление турецко-американских отношений.

Кроме того, Трамп выразил мнение, что Эрдоган способен повлиять на Москву, чтобы способствовать прекращению войны, начатой Россией против Украины.

"Сейчас он очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным. Но он такой человек, что, если бы он вмешался, лучшее, что он мог бы сделать, - это не покупать нефть и газ у России", - сказал он.

Он снова подчеркнул, что Россия не достигла значительных территориальных достижений почти за четыре года после вторжения, снова намекая на то, что РФ является "бумажным тигром".

/ Инфографика: Главред

Как прекращение закупки российских энергоресурсов повлияет на войну - мнение эксперта

Как писал Главред, Россия в значительной мере наполняет свой бюджет за счет продажи нефти. В то же время США усиливают давление на государства, которые до сих пор покупают у нее этот ресурс, что может оставить Кремль без основных доходов. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Он отметил, что кроме нефти и газа, для России важным источником доходов является также производство удобрений. Однако Украина уже наносит удары по химической отрасли РФ, поэтому и в этом направлении будут возникать проблемы.

"По сути, Россия не имеет других источников доходов, она жила с продажи нефти и газа. Но ключевой для РФ рынок - рынок Европы - потерян, там уже американцы", - отметил эксперт.

В таких условиях длительная война для Москвы становится маловероятной, однако все зависит не только от экономических ресурсов агрессора. По словам Загороднего, США могут подготовить для Путина новые неприятные сюрпризы.

Война России против Украины - что известно об ультиматумах Трампа по нефти

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп призвал мир снизить цены на нефть, чтобы таким образом заставить Россию завершить войну против Украины.

Во время своего выступления на Генассамблее ООН Трамп сделал ряд важных заявлений относительно внутренней и международной ситуации. В частности, он упомянул о российской агрессии против Украины и призвал европейские государства отказаться от покупки российской нефти и газа. По его словам, продолжая это делать, Европа фактически финансирует войну против самой себя, что неприемлемо.

Министр финансов США Скотт Бессент подчеркнул, что если Европа активно включится в сокращение доходов России от энергоресурсов, война в Украине может завершиться уже через 2-3 месяца. Он подчеркнул, что страны ЕС должны играть ведущую роль в уменьшении финансовых возможностей Кремля.

Другие новости:

Об источнике: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред