Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

Во многих областях синоптики прогнозируют заморозки - 0-3 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 26 сентября

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

Когда в Украину вернутся дожди

Погода в Украине 26 сентября будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины, кроме Закарпатской и южных областей. Там объявили І уровень опасности. В этих областях ночью 26-27 сентября будут заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях объявили II уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: ventusky

По словам синоптика Наталки Диденко, 26 сентября над Украиной будет антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду. Однако тепла ждать не следует. Температура воздуха повысится лишь до 13-18 градусов тепла. Ночью будет холодно - 2-9 градусов тепла. На западе, северо-востоке и в центральных областях будут заморозки.

В субботу будет такая же погода. А в воскресенье ожидаются дожди на севере, Волыни, Ровенской и Харьковской областях. На территории других областей будет сухо.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 26 сентября

В Украине 26 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в большинстве районов северной части и в воздухе заморозки 0-3°; температура днем 12-17° тепла; в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью 4-9°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 26 сентября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +8...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +2...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: meteoprog

Погода 26 сентября в Киеве

В Киеве 26 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области заморозки 0-3°, температура днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем около 15° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили II уровень опасности из-за заморозков. Ожидается 0-3 градуса.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: meteoprog

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

