Синоптики объявили II уровень опасности: Украину атакует сильная холодина

Ангелина Подвысоцкая
25 сентября 2025, 19:37обновлено 25 сентября, 20:40
Во многих областях синоптики прогнозируют заморозки - 0-3 градуса.
Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 26 сентября
  • Где температура воздуха опустится до -3 градусов
  • Когда в Украину вернутся дожди

Погода в Украине 26 сентября будет прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение во многих областях Украины, кроме Закарпатской и южных областей. Там объявили І уровень опасности. В этих областях ночью 26-27 сентября будут заморозки на поверхности почвы 0-3 градуса. В Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областях объявили II уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: ventusky

По словам синоптика Наталки Диденко, 26 сентября над Украиной будет антициклон, который принесет сухую и солнечную погоду. Однако тепла ждать не следует. Температура воздуха повысится лишь до 13-18 градусов тепла. Ночью будет холодно - 2-9 градусов тепла. На западе, северо-востоке и в центральных областях будут заморозки.

В субботу будет такая же погода. А в воскресенье ожидаются дожди на севере, Волыни, Ровенской и Харьковской областях. На территории других областей будет сухо.

Наталия Диденко инфографика
Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 26 сентября

В Украине 26 сентября будет небольшая облачность. В этот день синоптики осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы, в большинстве районов северной части и в воздухе заморозки 0-3°; температура днем 12-17° тепла; в южных областях, на Закарпатье и в Крыму ночью 4-9°, днем 14-19°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 26 сентября в Украине будет прохладно. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +8...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Черниговской области. Там температура воздуха опустится до +2...+15 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: meteoprog

Погода 26 сентября в Киеве

В Киеве 26 сентября будет небольшая облачность. Синоптики в этот день не прогнозируют осадков. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области заморозки 0-3°, температура днем 12-17° тепла; в Киеве ночью 1-3° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем около 15° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили II уровень опасности из-за заморозков. Ожидается 0-3 градуса.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 26 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Украину накроет похолодание - украинцам выдали важное предупреждение. Скоро погодные условия в нашей стране резко изменятся.

Также ранее сообщалось, когда в Украину придет бабье лето - синоптик назвала даты резкой жары. Когда в Украине потеплеет до +30, рассказала синоптик Укргидрометцентра.

Напомним, в Украине резко изменится погода - новый прогноз от синоптиков. Погода в Сумах будет самой прохладной 20 сентября. Там температура воздуха опустится до +11 градусов.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

Гороскоп Таро на завтра 26 сентября: Весам - победа, Рыбам - все новое

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Почему Путин начал полномасштабную войну против Украины - названа реальная причина

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

