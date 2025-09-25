Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

В ряде областей будет серьезное похолодание, местами даже с заморозками.

Погода в Украине - заморозки накроют ряд областей/ фото: unsplash.com

Какой будет погода в Украине 26 сентября и в ближайшие несколько дней

Где будут заморозки

Какие области накроют дожди

Погода в Украине в пятницу, 26 сентября, почти везде будет сухой и днем солнечной. Такие погодные условия будут вызваны влиянием антициклона Petralilly.

Температура воздуха 26-го сентября в Украине ожидается умеренной, днем +13...+16, на юге +15...+18 градусов.

Ближайшей ночью будет холодно, +2...+9 градусов, на севере, местами на западе, северо-востоке и в центре ожидаются заморозки на почве. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Погода в Киеве 26 сентября

В Киеве 26 сентября будет преобладать сухая солнечная прохладная погода с температурой воздуха ночью +2...+5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки на почве. В пятницу днем в столице будет +13...+15 градусов.

"В субботу удержится такая же погода, а вот в воскресенье киевляне могут прихватить с собой зонты - коварный северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь. Но ненадолго. Солнышко еще вернется", - добавила синоптик.

Погода в Украине 26 сентября/ Facebook Диденко

Погода в Украине на выходные

На выходные стоит быть готовыми к дождям.

"По уточненному прогнозу, антициклон, который должен был бы обусловливать в ближайшие дни сухую и ясную погоду по всей Украине, в воскресенье, 28-го сентября, уступит место пакостному атмосферному фронту, откуда бы вы думали - правильно! с северо-востока и который "подмочит" репутацию северной части Украины дождями с облачной погодой", - отметила Диденко.

Она рассказала, что эти дожди охватят северные области, а также Волынь, Ровенскую и Харьковскую области. На остальной территории 28-го сентября будет преобладать сухая погода.

Наталия Диденко/ Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

