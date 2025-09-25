Заморозки накроют ряд областей: где следует готовиться к похолоданию

Вы узнаете:
- Какой будет погода в Украине 26 сентября и в ближайшие несколько дней
- Где будут заморозки
- Какие области накроют дожди
Погода в Украине в пятницу, 26 сентября, почти везде будет сухой и днем солнечной. Такие погодные условия будут вызваны влиянием антициклона Petralilly.
Температура воздуха 26-го сентября в Украине ожидается умеренной, днем +13...+16, на юге +15...+18 градусов.
Ближайшей ночью будет холодно, +2...+9 градусов, на севере, местами на западе, северо-востоке и в центре ожидаются заморозки на почве. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
Погода в Киеве 26 сентября
В Киеве 26 сентября будет преобладать сухая солнечная прохладная погода с температурой воздуха ночью +2...+5 градусов, в окрестностях вероятны заморозки на почве. В пятницу днем в столице будет +13...+15 градусов.
"В субботу удержится такая же погода, а вот в воскресенье киевляне могут прихватить с собой зонты - коварный северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь. Но ненадолго. Солнышко еще вернется", - добавила синоптик.
Погода в Украине на выходные
На выходные стоит быть готовыми к дождям.
"По уточненному прогнозу, антициклон, который должен был бы обусловливать в ближайшие дни сухую и ясную погоду по всей Украине, в воскресенье, 28-го сентября, уступит место пакостному атмосферному фронту, откуда бы вы думали - правильно! с северо-востока и который "подмочит" репутацию северной части Украины дождями с облачной погодой", - отметила Диденко.
Она рассказала, что эти дожди охватят северные области, а также Волынь, Ровенскую и Харьковскую области. На остальной территории 28-го сентября будет преобладать сухая погода.
Погода в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, заморозки ударят в Украине - украинцам выдали важное предупреждение. Погода в Украине скоро существенно изменится, придут похолодание и дожди. Кое-где возможны заморозки.
Также сообщалось, тепло сменится резким похолоданием - названа дата сильных заморозков в Украине. Синоптик рассказала, к какой погоде готовиться украинцам в ближайшие дни.
Напомним, влупит -3 и будет лить дождь - Украину накрыла волна похолодания. Погода в Чернигове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +3 градусов.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
